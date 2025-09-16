Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 16 de septiembre

Este día, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el semanal Martes de Frescura; precios especiales que pueden ser aprovechados en las más de 2 mil sucursales de la cadena y en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.Aguacate, jitomate, toronja y limones son parte de las promociones de hoy.Además, en su página de internet Wal-Mart anuncia hasta 40 % de ahorro en el departamento de bebés y maquillaje y cuidado facial.Frutas y verdurasCarnes y pescados