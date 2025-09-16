Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 16 de septiembre

Este día, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el semanal Martes de Frescura; precios especiales que pueden ser aprovechados en las más de 2 mil sucursales de la cadena y en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.

Aguacate, jitomate, toronja y limones son parte de las promociones de hoy.

Además, en su página de internet Wal-Mart anuncia hasta 40 % de ahorro en el departamento de bebés y maquillaje y cuidado facial.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 49.90 pesos por kilo.

Aguacate Hass Marketside en malla, 5 piezas: 39.90 pesos.

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Durazno amarillo: 59.00 pesos por kilo.

Elote blanco: 6.90 pesos por pieza.

Jícama: 19.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 12.50 pesos por kilo.

Kiwi verde: 79.00 pesos por kilo.

Lechuga romana: 12.90 pesos por pieza.

Limón agrio: 29.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo.

Naranja: 24.90 pesos por kilo.

Nectarina amarilla: 59.00 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 19.90 pesos por kilo.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 16.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 9.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Uva red globo: 39.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados