El pozole es considerado el verdadero "rey" de las Fiestas Patrias en México, un platillo emblemático que ha sobrevivido al paso del tiempo y que es infaltable en la conmemoración del inicio de la Independencia la noche del 15 de septiembre. Cuentan que su origen se remonta a la época prehispánica, cuando ya ocupaba un lugar importante en ceremonias y celebraciones.

A lo largo del tiempo, este platillo ha conquistado a millones de paladares, no solo por su valor histórico, sino también por la riqueza de sabores que ofrece. La mezcla de maíz, carne y condimentos da lugar a múltiples variantes que reflejan la diversidad gastronómica de cada región del país.

El maíz es el ingrediente central del pozole; sin embargo, su cocción suele ser lenta y requiere un mayor consumo de gas, lo que hoy representa un gasto considerable.

Si quieres disfrutar este platillo sin complicaciones y prepararlo como todo un experto, aquí encontrarás un truco para lograr que el maíz se cueza más rápido y ahorres.

Truco para cocer más rápido el maíz para pozole

El maíz precocido resulta una opción práctica para ahorrar tiempo en la cocina, ya que evita realizar el proceso de nixtamalización y, al mismo tiempo, conserva su sabor característico.

Otra alternativa es utilizar una olla exprés, cuya principal ventaja radica en que, al cocinar los alimentos a mayor temperatura y presión, reduce de manera considerable el tiempo de preparación.

Una vez que ya tienes tu maíz precocido y la olla exprés, haz esto:

Coloca el maíz precocido en la olla exprés

Añade agua hasta que se cubran por completo todos los granos

Cocina a fuego medio-alto por 30 minutos

Deja reposar por unos minutos la olla exprés

Destapa la olla y revisa que el maíz haya quedado tierno. De lo contrario, cierra y permite que los granos se cocinen por otros 10 minutos

Si quieres darle suavidad a los granos del maíz, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio a tu olla cuando el agua comience a hervir. Según el portal de Arm & Hammer, el bicarbonato tiene compuestos que suavizan los alimentos. Además, al ser una mezcla alcalina, se pueden aprovechar potenciar las vitaminas que contiene el maíz.

¿Qué es la nixtamalización?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el tiempo de cocción del maíz pozolero normal (no precocido) puede ser de hasta dos horas. Esto porque tiene que pasar por la nixtamalización.

La nixtamalización consiste en cocer los granos mediante una solución alcalina para que se suavice el maíz y libere todo su valor nutricional. Al mismo tiempo, incrementa el balance de proteínas y aminoácidos que benefician a nuestro cuerpo.

El maíz precocido ya se vende nixtamalizado. Pero si lo quieres por tu cuenta, haz esto, solo necesitarás:

1 kilo de maíz pozolero

2 cucharadas de cal

Una olla

Agua

Procedimiento:

Retira las partes negras de los granos del maíz

Enjuaga los granos con agua tibia

Deja secar los granos; después, colócalos en una olla con agua hasta que se cubran en su totalidad

Agrega las dos cucharadas de cal y mezcla muy bien

Deja la olla a fuego medio-bajo durante dos horas

Cuando los granos estén suaves, apaga el fuego y déjalos enfriar por 30 minutos

Retira el agua de la olla y vacía los granos en un recipiente limpio

Enjuaga los granos con agua limpia. Cuando note que el agua sale limpia, es momento de empezar a preparar el pozole para las Fiestas Patrias

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Postres que NO deben faltar en tu Noche Mexicana

OF