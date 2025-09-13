El pozole es considerado el verdadero "rey" de las Fiestas Patrias en México, un platillo emblemático que ha sobrevivido al paso del tiempo y que es infaltable en la conmemoración del inicio de la Independencia la noche del 15 de septiembre. Cuentan que su origen se remonta a la época prehispánica, cuando ya ocupaba un lugar importante en ceremonias y celebraciones.A lo largo del tiempo, este platillo ha conquistado a millones de paladares, no solo por su valor histórico, sino también por la riqueza de sabores que ofrece. La mezcla de maíz, carne y condimentos da lugar a múltiples variantes que reflejan la diversidad gastronómica de cada región del país.El maíz es el ingrediente central del pozole; sin embargo, su cocción suele ser lenta y requiere un mayor consumo de gas, lo que hoy representa un gasto considerable.Si quieres disfrutar este platillo sin complicaciones y prepararlo como todo un experto, aquí encontrarás un truco para lograr que el maíz se cueza más rápido y ahorres.El maíz precocido resulta una opción práctica para ahorrar tiempo en la cocina, ya que evita realizar el proceso de nixtamalización y, al mismo tiempo, conserva su sabor característico.Otra alternativa es utilizar una olla exprés, cuya principal ventaja radica en que, al cocinar los alimentos a mayor temperatura y presión, reduce de manera considerable el tiempo de preparación.Una vez que ya tienes tu maíz precocido y la olla exprés, haz esto:Si quieres darle suavidad a los granos del maíz, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio a tu olla cuando el agua comience a hervir. Según el portal de Arm & Hammer, el bicarbonato tiene compuestos que suavizan los alimentos. Además, al ser una mezcla alcalina, se pueden aprovechar potenciar las vitaminas que contiene el maíz.De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el tiempo de cocción del maíz pozolero normal (no precocido) puede ser de hasta dos horas. Esto porque tiene que pasar por la nixtamalización.La nixtamalización consiste en cocer los granos mediante una solución alcalina para que se suavice el maíz y libere todo su valor nutricional. Al mismo tiempo, incrementa el balance de proteínas y aminoácidos que benefician a nuestro cuerpo.El maíz precocido ya se vende nixtamalizado. Pero si lo quieres por tu cuenta, haz esto, solo necesitarás: *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF