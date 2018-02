Llevan la revisión de los procesos empresariales al tiempo real

Facilitar la revisión de los procesos internos de una empresa mediante una plataforma web y móvil que permite una supervisión en tiempo real. ¿No le parece atractivo?

Pues esa es la propuesta de negocio de Audita, una startup tapatía con dos años de vida que ya ha logrado reconocimientos como el Premio Emprendedor de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el año 2016.

Si no revisas o mides, no puedes controlar, y tienes el riesgo de que las cosas no se hagan como deben de hacerse, que no cumplas las necesidades del cliente como empresario o director