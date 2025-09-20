Liverpool: ¿Habrá Venta Nocturna en octubre 2025? ESTO se sabe

La próxima Venta Nocturna de Liverpool 2025 está cada vez más cerca y los consumidores ya se preparan para aprovechar una de las temporadas de descuentos más esperadas en la tienda. Este evento es ideal para quienes buscan promociones especiales en moda, tecnología, muebles, electrodomésticos y más, tanto en tiendas físicas como en la app Liverpool Pocket y la página oficial de Internet.

¿Habrá Venta Nocturna de Liverpool en octubre 2025?

Según la información que aparece el portal oficial, Liverpool lleva a cabo cuatro ediciones de la Venta Nocturna a lo largo del año, y en octubre hay una que corresponde a la de aniversario. Se trata de un evento especial para agradecer la preferencia de sus clientes, con motivo de la celebración de un año más de historia de la tienda.

Esta edición se lleva a cabo durante el primer fin de semana del décimo mes del año, cuando se activan descuentos en prácticamente todas las categorías de productos, tanto en línea como en sucursales.

Además, se ofrece la posibilidad de comprar a meses sin intereses con la tarjeta departamental y de bancos participantes. Esta flexibilidad de pago es uno de los atractivos más fuertes para quienes buscan adquirir productos de mayor valor, como pantallas, celulares o muebles, sin afectar sus finanzas de golpe.

¿Cuándo son las otras ediciones de la Venta Nocturna Liverpool?

Además de la edición de aniversario, Liverpool organiza otras tres Ventas Nocturnas a lo largo del año:

Especial para mamás: se celebra en el primer fin de semana de mayo.

Especial para papás: tiene lugar en el segundo fin de semana de junio.

De Navidad: se realiza en el primer fin de semana de diciembre, ideal para adelantar compras de fin de año.

La Venta Nocturna Liverpool de octubre es una oportunidad para quienes buscan descuentos en una gran variedad de artículos. Aunque falta la confirmación oficial de las fechas exactas, se espera que sea el primer fin de semana del mes.

