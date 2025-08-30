Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han consolidado como uno de los acontecimientos comerciales más esperados en México, pues con rebajas especiales, facilidades de pago a meses sin intereses y promociones únicas, este evento se ha vuelto una tradición para quienes desean obtener grandes beneficios en categorías como moda, tecnología, artículos para el hogar y mucho más.

Al año, Liverpool realiza un total de cuatro Ventas Nocturnas para conmemorar diferentes eventos como lo son el Día de las Madres, el Día del Padre, Navidad y el aniversario de la tienda departamental. Hasta el momento se han llevado a cabo dos de estos eventos y muchos comienzan a preguntarse cuando será la próxima temporada de estas rebajas y descuentos especiales. A continuación te contamos cuando será la siguiente Venta Nocturna.

¿Cuánto falta para la tercera Venta Nocturna?

La tercera Venta Nocturna tiene como finalidad celebrar el aniversario de Liverpool, si bien aún no se han anunciado las fechas oficiales, se prevé que como cada evento, se realice durante la primera semana de octubre.

En estas fechas habrá rebajas disponibles en casi todas las secciones de la tienda.

Podrás acceder a ellas en las sucursales físicas dentro del horario habitual, de 11:00 a 21:00 horas, o bien en línea a través de la aplicación Liverpool Pocket y el portal liverpool.com.mx las 24 horas del día.

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco. También puedes obtener ventajas si pagas en efectivo.

YC