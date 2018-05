Ley Fintech apoyará el crecimiento de empresas

La recién aprobada Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), ayudará a que se formen más empresas en el Estado especializadas en servicios de tecnología financiera. Además, ayudará a los consumidores a tener alternativas seguras de financiamiento, aseguró el consultor español Josu San Martín, uno de los principales impulsores de la ley y quien participará en el Digital Economy Show de la próxima semana.

“Jalisco está muy avanzado en temas Fintech. Ya hay empresas establecidas y ahora el tema más importante es la educación financiera y que se den a conocer estas empresas”, consideró Josu San Martín. “La ley les ayudará a que los usuarios tengan seguridad para interactuar con estas nuevas compañías, e impulsará el ecosistema innovador en Fintech para que se cree un círculo virtuoso en el que cada vez haya más empresas, confianza de los clientes e inversión”.

Con datos del radar de Fintech en México realizado por la consultora Finnovista, en Guadalajara tienen su sede 24 compañías Fintech, 10% del total en México.

Durante su participación en el Digital Economy Show, que se celebrará del 6 al 8 de junio en Expo Guadalajara, San Martín explicará cómo se desarrolló la Ley Fintech, cuyos principales artículos están aprobados desde marzo de 2018 por la Cámara de Diputados federal y apoyará a empresarios interesados en adoptar la tecnología financiera en sus negocios.

De acuerdo con el asesor independiente y ex integrante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde participó en la elaboración de la Ley Fintech, ésta nueva legislación representa grandes ventajas tanto para nuevas empresas como para usuarios.

“Por un lado, resultará en mayor competencia, más empresas querrán competir con los bancos y eso resultará en menores costos para el usuario, precios más bajos por los mismos servicios, y al reducirse costos, las empresas podrán llegar a más socios que antes la banca había dejado de lado por no serle rentables”, mencionó San Martín.

“Por el lado, la ley da medios de defensa a consumidores. Antes, al no estar reguladas, los usuarios estaban en estado de indefensión a la hora de tener algún problema porque no sabían a qué instancia acudir, si a la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México o SHCP, y ahora todos estos organismos tienen facultades”, complementó el ex director general de la asociación Fintech México.

El SPEI es confiable

Con respecto al hackeo que sufrió el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, Josu San Martín consideró que no hubo riesgos relevantes y que, en términos generales, el SPEI es un medio seguro.

“Solo se atacó las puertas de entrada al sistema, el SPEI, como tal, no se vulneró. Fue un caso aislado, sólo fueron vulnerados unos poquitos participantes, y no creemos que sea demasiado relevante. Se le ha dado mucha prensa al tema y no es un peligro tan importante”, finalizó.