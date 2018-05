Ciberataques causarían pérdidas por 250 mil MDD, según experto de FMI

El cibercrimen ya es una industria madura que está generando pérdidas anuales por 97 mil millones de dólares en el mundo, monto que podría alcanzar un rango de hasta 250 mil millones de dólares en el peor de los escenarios, según un experto del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el especialista del sector financiero en el FMI del departamento de Mercados Monetarios y de Capital, Tamas Gaidosch, el riesgo cibernético es notoriamente difícil de cuantificar, debido a que hay información escasa y poco confiable.

Lo anterior porque no hay incentivos para reportar pérdidas cibernéticas, especialmente porque es preferible que el incidente no aparezca en los titulares o porque no hay una cobertura de seguro cibernético, señala.

En un artículo especial escrito por el experto en ciberseguridad, titulado "La industrialización del cibercrimen, del hacker lobo solitario a empresas maduras", pone de relieve que el sector financiero es el más vulnerable porque robar bancos como que ya pasó de moda.

Pondera que si bien los ataques cibernéticos y las infracciones en esta materia, parecen inevitables, hay que enfocarse en qué tan rápido se detectan los incumplimientos, la efectividad de la respuesta y el tiempo que tomará volver a las operaciones normales.

Señala que calculando los costos de un incidente bien definido que afecta a ciertas economías, se están produciendo estimaciones por cantidades de decenas o cientos de miles de millones de dólares, con posibilidad de provocar un riesgo sistémico.

El también exdirector de supervisión del departamento de tecnología de la información en el Banco Central de Hungría, refiere que el mercado de seguros británico, Lloyd's of London, calculó en más de 53 mil millones de dólares, las pérdidas por una interrupción del servicio en la nube con una duración de dos días y medio a tres días, afectando a las economías avanzadas.

De acuerdo con su experiencia de más de 20 años, el cibercrimen, ahora es una industria madura que opera con principios muy similares a los de negocios legítimos en busca de ganancias.

Atrás quedaron los legendarios hackers que operaban como el lobo solitario de finales de la década de 1980, asegura.

