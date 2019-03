La economía mexicana va muy bien, según López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana va muy bien, así como las cifras macroeconómicas, porque en el país hay estabilidad financiera, dijo.

"Vamos muy bien, lo voy a informar el lunes, va muy bien la economía, muy bien las cifras macroeconómicas, hay estabilidad financiera, estamos creciendo, se están creando empleos, mejorando el salario, hay bienestar, pero eso lo voy a explicar con datos el lunes", expresó en su conferencia de prensa matutina.

El lunes pasado Standard and Poor's ajustó a negativa la perspectiva de calificación de México, Pemex y CFE, 77 instituciones financieras y otras empresas que cotizan en la BMV, empero, en la segunda jornada semanal los mercados financieros se mantuvieron estables.

#ConferenciaPresidente | Entre todas y todos estamos transformando a México https://t.co/28tkAdMdw9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) 6 de marzo de 2019

"Estamos bien y de buenas, ya hablamos ayer sobre las calificadoras".

Afirmó que está seguro de que va a crecer el país y no solo eso, México se va a convertir en una potencia económica porque tiene todo, muchos recursos naturales, un pueblo trabajador y algo que le hacía falta e impedía que progresara: "Le faltaba un buen gobierno, y ahora hay un buen gobierno, aunque eso no les guste a nuestros adversarios, no es presumir, es pobremente decirles se tiene un buen gobierno".

Reiteró que parte de la crisis de México tiene que ver en buena medida con los malos gobiernos y en particular la crisis se originó por la corrupción permitida por estos.

