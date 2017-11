La Sedeco pide aminorar recorte presupuestal

Tras el recorte de 144 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), propuesto para el 2018, su titular José Palacios Jiménez expresó que buscarán paliar el golpe económico que sufrirá la dependencia.

"Tenemos que trabajar con el Congreso y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que haya un cambio en el porcentaje de disminución que tenemos en el presupuesto del 2018", expresó Palacios.

El proyecto de Presupuesto de Egresos del 2018, contempla una reducción del 22 por ciento a la Sedeco, la cual pasaría a tener 500.8 millones de pesos como recurso para sus diversos programas y gastos, en vez de los 644.7 millones de pesos disponibles para este 2017.

Palacios comentó que el gran recorte se aplicará en el Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), el organismo público descentralizado que se dedica a la promoción de inversiones para el Estado.

A pesar del recorte, Palacios considera que su secretaría "ha manejado presupuestos bajos durante esta administración, hemos ahorrado muchísimo y lo que hemos hecho es hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes".

Mientras se recorta el dinero a promoción de inversiones, Palacios confirmó que él y empresarios de Jalisco viajarán durante dos semanas a Japón y Taiwán, con el propósito de atraer inversiones y dar certidumbre a las empresas orientales, además de buscar una nueva línea aérea comercial directa entre Jalisco y alguna de las dos naciones asiáticas.

15 emprendedores, susceptibles de recibir inversión

Este viernes, se terminó la segunda edición de Jalisco Is On, en la cual se eligieron a 15 proyectos de emprendedores, de los cuales se espera que inversionistas de capital ángel inviertan recursos en ellos para consolidarlos como empresas.

"De la inspiración de los emprendedores, se está pasando a la consolidación. Hubo ofertas claras de negocios, hubo mucho interés en otras compañías, estamos viendo movimiento, y creo que en esta segunda edición de Jalisco Is On, dimos un gran salto", comentó Fernando Topete Dávila, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), organizador principal de Jalisco Is On.

Durante el cierre del evento, estuvo presente el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien prometió seguir impulsando la inversión privada en el estado.

Por su parte, Fernando Mendivil, de la Asociación Mexicana de Emprendedores (ASEM), espera que los diputados del Congreso de la Unión federal voten a favor de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual permite la disolución o cierre de empresas de manera rápida y gratuita. La iniciativa fue aprobada por el Senado el pasado 26 de octubre.

"Desde la Asociación promovimos, hace dos años, que empresas en línea se crearan en un día y a costo cero (...) La semana pasada se aprobó, por unanimidad en el Senado, que también podamos cerrar esas empresas sin ningún costo, porque es increíble que, sabiendo que el 80 por ciento de los negocios mueren antes de los dos años, sea tan complicado cerrar para volver a empezar", explicó.

EMPRESAS ELEGIDAS PARA RECIBIR INVERSIÓN EN JALISCO IS ON:

Alfredo Raymundo Romo - 3dlink.me

Ricardo González Dueñas - Oxigenador 100 por ciento sustentable

Juan Ignacio Michel Zepeda - Customizable Work Studios

Luis Felipe Tea Ruiz/Samantha Free Manjarrez - Foodever

Carolina y Ana Cristina Dorantes - Zipops

Katia González - Security and Smart Access

Susana Vázquez Aguilera - Folk Kooben

Lucía Rodríguez Aceves - PhD Talks

Blanca Laura Vázquez Aguilera - Academia Prentis Golf Discovery

Juan Carlos Alab Padilla - Joyería Laser y de Inducción

Adalberto Rodríguez Quintero - Helados Bok del Lago

Manuel de Jesús Márquez - Declarapp

Mónica Victoria Berni Chávez - Cha Chao Amiko

Jorge Lizardi Succar - Verde Compacto

Bernardo Rafael González Vite - Mezcal Tribal