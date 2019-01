La CCE aplaude combate a robo de combustibles

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, reconoció las medidas del gobierno federal para combatir el robo de combustible y resaltó la necesidad de un plan detallado que permita a las empresas administrar sus recursos.

"Aplaudimos las medidas del gobierno federal para combatir el crimen organizado; demandamos un plan de regularización de los combustibles"

Entrevistado luego de asistir a la Reunión de Embajadores y Cónsules, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Castañón Castañón detalló: "aplaudimos las medidas del gobierno federal para combatir el crimen organizado; demandamos un plan de regularización de los combustibles".

Agregó que se busca "que la Secretaría de Energía nos pueda dar un plan para poder hacer un plan de contingencia y fomentar, organizadamente, mayor participación de empresas privadas que puedan importar y distribuir gasolina de manera urgente con una apertura y trasparencia, pero que podamos resolverlo rápidamente".

Reconoció que aún no se tienen registradas pérdidas considerables, "porque no se ha parado la producción ni se han generalizado problemas de abasto; lo que sí tenemos que hacer un llamado es a la buena administración en el consumo y la distribución, y tener un plan para poder administrar los recursos que tenemos para los próximos días; esperemos que no tarde mucho".

En su opinión "Pemex no puede solo y que es necesario un plan integral que tenga medidas específicas, con tiempos, y en donde evidentemente desde el sector privado queremos colaborar para regularizar lo más rápido posible, y esperemos que esto se solucione pronto y no exista un desabasto y evidentemente no haya un incremento de precios y en la inflación".

Agregó que "si sabemos que el plan es integral y tiene tiempos definidos y acciones definidas, bueno pues podemos administrar tres, cuatro o cinco días, todavía con pleno conocimiento de las acciones; si no se tienen fechas, pues es muy difícil poder administrar los combustibles que hoy en día tenemos".

JM