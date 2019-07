La Bolsa Mexicana inicia operaciones al alza

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre con un ligero avance de 0.05 por ciento, es decir, 19.86 puntos más respecto al cierre de ayer, con lo que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubica en 43 mil 001.81 unidades

En el mercado accionario local se opera un volumen de 1.1 millones de títulos, por un importe económico de 19.9 millones de pesos, con la participación de 34 emisoras, de las cuales 10 ganan, 18 pierden y seis se mantienen sin cambio.

De acuerdo con el Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos con sesgo negativo, tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que de ser necesario añadiría más aranceles a importaciones chinas, lo que complicaría las negociaciones con el país asiático.

Agregó que la incertidumbre alrededor del Brexit, genera un menor apetito por el riesgo. Durante la sesión de este miércoles la atención de los inversionistas se centrará en los reportes corporativos, entre los que destacarán los de Bank of America, Bank of New York Mellon, EBay y Netflix.

Por otra parte, indicó que en Estados Unidos, se publicarán los Inicios de Vivienda, los permisos de Construcción y el Libro Beige de la Fed; mientras que en México no se publicarán cifras económicas relevantes.

AC