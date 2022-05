Pese a los hechos violentos que se han suscitado en Jalisco en los últimos meses, como en Puerto Vallarta y Mazamitla, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, afirmó que no se ha afectado el turismo.

"Actualmente, el turismo se sigue incrementando, y ello depende de cómo viene la evolución y a partir de la próxima evaluación que se haga; no ha impactado la inseguridad en el sector turismo", explicó el secretario, a pesar de las alertas emitidas por Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten estos lugares.

Además, afirmó que buscarán que, por el incremento de inseguridad, Mazamitla y Puerto Vallarta no pierdan el distintivo de Pueblos Mágicos: "cualquier debilidad que haya se puede subsanar a base de acciones concretas y de programas correctivos". Asimismo, dijo que el análisis para esto se verá luego de que concluya el Tianguis Turístico.

Por su parte, Juan Carlos Mondragón, quien refrendó su puesto como presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, mencionó que la inseguridad siempre va a afectar:

"Si tienes un abanico de opciones a donde viajar, lo vas a hacer al lugar más seguro. Lo que tendríamos que revisar es: ¿Son hechos aislados que no afectan a la población ni [a los] visitantes, o son hechos generalizados? Creemos que lo que ha sucedido ha sido aislado entre grupos y no ha afectado tanto al turismo. Mientras no se expanda a la población, podemos salvar el turismo", destacó.

Además, aseguró que en el primer cuatrimestre la ocupación ha ido al alza: "cuando pasan estos eventos, igual y la gente se asusta, y el turismo baja una semana o 10 días, y después se ve cómo la gente comienza a regresar. No lo hemos resentido".

Quizá te interese: Exhiben estancamiento de justicia en Jalisco

Torruco también adelantó que ya están en planes de realizar un proyecto para aumentar más la actividad turística en el Estado.

"Ya quedé con la secretaria de Turismo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco y del Fideicomiso para integrarlos dentro del programa de los atractivos ancla que estamos realizando a nivel nacional", afirmó.

Estos se tratan, por ejemplo, de la Carrera del Desierto en Sonora, donde participan 17 naciones, o la carrera de Mar a Mar en Baja California Sur.

"Estamos diseñando eventos. Así para cada Estado de la República. En Jalisco aún no hay algo establecido", declaró.

SE