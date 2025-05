Liverpool es una reconocida cadena de tiendas departamentales que se ha ganado el cariño de sus clientes gracias a su amplia variedad de productos, que incluyen desde ropa y calzado hasta muebles y electrodomésticos. Esta oferta tan completa la convierte en una opción preferida para quienes buscan calidad y estilo.

Actualmente, la tienda departamental está llevando a cabo la primera de cuatro Ventas Nocturnas que realiza a lo largo del año y generalmente, por un periodo de 2 a 3 días, brinda a sus clientes una gran variedad de promociones y descuentos en la mayoría de sus departamentos.

No obstante, es importante señalar que hay clientes que pueden contar con beneficios extra y a continuación compartimos contigo cómo acceder a ellos.

¿Cómo obtener descuentos extra durante la Venta Nocturna?

De acuerdo con la información de la propia tienda departamental, una de las mejores formas de aprovechar La Nocturna es con tu tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA.

Cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes, por ejemplo, puedes adquirir un 10% de descuento adicional en tus compras.

Asimismo también es posible que obtengas un 5% de descuento al descargar y hacer uso por primera vez de la aplicación de la tienda, Liverpool Pocket; para hacer válido este descuento lo único que debes hacer es escribir el código POCKETMENOS5 al realizar la compra de tus artículos seleccionados mediante la app.

Si aún no cuentas con tus tarjetas departamentales o no has descargado la aplicación, estás a tiempo para hacerlo y aprovechar lo que queda de la Venta Nocturna, pues esta concluye el domingo 4 de mayo. Recuerda que puedes realizar tus compras en las tiendas en horario regular de 11:00 a 21:00 horas o a través de la tienda en línea liverpool.com.mx durante las 24 horas del día.

YC