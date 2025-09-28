Infonavit: Esta es la edad máxima para solicitar un crédito en 2025

Infonavit ajustó la edad máxima para solicitar un crédito hipotecario en 2025, estableciendo nuevos límites para hombres y mujeres. Esta medida busca ampliar las oportunidades de vivienda para trabajadores en etapas avanzadas de su vida laboral, permitiéndoles acceder a financiamiento acorde con su edad y capacidad de pago.

Las nuevas disposiciones establecen que la suma de la edad del solicitante y el plazo del crédito no debe exceder los 70 años en el caso de los hombres y 75 años para las mujeres. Esto significa que la edad de la persona al momento de la solicitud influirá en la duración máxima del préstamo. Por ejemplo, un hombre de 55 años podrá solicitar un crédito a 15 años, mientras que una mujer de la misma edad podrá acceder a un financiamiento de hasta 20 años.

Para obtener un crédito Infonavit en 2025, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con al menos 1,060 puntos Infonavit, haber cotizado un mínimo de 130 semanas en el IMSS, ser parte del sector privado y demostrar estabilidad laboral con aportaciones regulares al fondo de vivienda. Además, los solicitantes deben evaluar su capacidad de pago, las tasas de interés y los plazos disponibles.

El monto máximo otorgado por Infonavit en 2025 es de 2 millones 716 mil 334.54 pesos, sujeto a la capacidad de pago y el historial crediticio del solicitante. Con estos cambios, se busca que los trabajadores puedan planear mejor sus pagos y reducir el riesgo de no liquidar el financiamiento dentro del plazo permitido.

Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de Infonavit, donde encontrarán detalles sobre las opciones de financiamiento disponibles y los pasos a seguir para tramitar su crédito bajo la nueva normativa.

SV