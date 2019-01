Grupo Reqüiez, 34 años de creatividad

Con más de 34 años de experiencia en el sector de muebles para oficina y presencia en el mercado de Jalisco, México y el extranjero, Grupo Reqüiez anuncia cambios en su organigrama directivo para consolidar proyectos de trabajo y expansión de sus líneas de producción y distribución.

Abelardo Arreola Jiménez, director de Reqüiez, señala que “durante más de tres décadas la actividad principal de la compañía ha sido enfocada en la elaboración de mobiliario de oficina, pero los cambios en la industria los llevaron a incursionar en otro tipo de piezas orientadas hacia las áreas colectivas, al contract y también a los espacios que ahora en el amueblamiento de oficina son más sociales”.

La transición de la dirección de la empresa ahora recaerá en Abelardo Arreola Gutiérrez. “Han sido muchos años de trabajo, pero hay un punto donde uno tiene que entender que hay ciclos. Contamos con la ventaja de que Abelardo (hijo) tiene un conocimiento muy amplio de lo que llevar la empresa significa”, explica Arreola Jiménez.

A partir de esta decisión se hace un Gobierno corporativo, de tal manera que se crea un consejo de administración. Abelardo Arreola Jiménez se quedará como presidente del consejo de administración y Abelardo Arreola Gutiérrez como director. El consejo estará integrado por otros miembros de la familia, además de consejeros externos.

La transición ya está en desarrollo, pero eso no implica cambio en la filosofía, señala el ingeniero Abelardo. “Los objetivos y resultados se ponen desde el consejo. Entonces, es algo que a mí me tocará ejecutar y hacer todo lo correspondiente con el resto de las áreas dentro de la empresa para lograrlos. Esto también me dará la apertura de ver otras oportunidades como abrir otros mercados, empezar a trabajar a través de otros canales, siempre hay muchas cosas que hacer”, subraya.