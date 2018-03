Fox ofrece acceso gratuito a paquete plus en aplicación móvil

Por 30 días, la aplicación de Fox ofrecerá acceso gratuito a 18 canales en vivo.

En un comunicado, la empresa explicó que los usuarios interesados podrán acceder al paquete Fox+, que cuenta con contenido básico, Premium y On Demand.

Entre los contenidos destacan la UEFA Champions League, Liga MX, Liga de Campeones de Concacaf, Formula 1, WWE, "Will and Grace", "Los Simpson", "The X Files" y "S.W.A.T".

"Sólo hace falta contar con servicio de internet, bajar la App de Fox y suscribirse a través de Apple Store, Google Play o Claro Video", detalló la empresa.

SA