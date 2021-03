First Majestic: minera canadiense solicita arbitraje internacional contra México

La empresa canadiense del sector minero, First Majestic, inició un arbitraje internacional por una disputa fiscal en contra del Gobierno de México.

El conflicto inició porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México acusó a la minera de Canadá de evadir el pago de 11 mil millones de pesos en impuestos.

Por lo que, basados en el capítulo 11 de solución de controversias inversionista-estado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente hasta junio de 2020, First Majestic pidió la intervención del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones (Centre for Settlement of Investment Disputes).

En un comunicado, la empresa minera explicó a la bolsa que "a pesar de los intentos repetidos de la compañía por alentar al Gobierno de México a realizar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el Gobierno se ha negado a participar".

Desde mayo de 2020, semanas antes de que se diera por terminado el TLCAN y entrara en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), First Majestic informó al Gobierno mexicano de su intención de iniciar una disputa comercial, por un requerimiento fiscal que se le hizo a pesar de que existe un convenio para evitar la doble tributación.

La firma minera afirmó que el Gobierno federal ha tomado "acciones ilegales y posibles violaciones en relación con incautaciones, embargos, congelamiento de cuentas bancarias, revocación de licencias en el sector minero, confiscaciones de otros activos de Primero México, no obstante que existen procedimientos judiciales pendientes de resolución en México contraviniendo la Constitución mexicana y las leyes aplicables en México".

First Majestic, que opera en México a través de Primero Mining y Primero Empresa Minera, aseguró en su planteamiento de mayo de 2020 que hubo tácticas de aplicación e intimidación excesivamente duras que interfirieron la operación de la empresa.

