Falta de gas provocará paros técnicos en la industria, alerta el CCE

El menor suministro de gas natural hacia la industria nacional pone en riesgo la productividad del país ante la amenaza de paros técnicos y el impacto que tendrá en los costos de la electricidad, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Ya los socios nos han manifestado sus preocupaciones de reducción de suministro en una cuarta parte y eso es una cantidad muy importante que va a provocar paros técnicos y tendrá una repercusión necesariamente también en el costo de la producción de energía eléctrica hacia el verano”, dijo Castañón, entrevistado al término de la instalación del Subcomité de Transparencia e Innovación del Fideicomiso Fuerza México.

Al sustituir el gas por combustible habrá un incremento de costos de producción, ya que según expuso, además de contaminante, es una forma de producción muy cara.

“Eso impacta en paros técnicos en las empresas, que impactarán en la productividad y en el desempeño económico”, advirtió.

Si bien los empresarios ya visualizaban una baja en el suministro de gas hacia el inicio de este año, según el presidente del CCE, “lo estamos viviendo con un poco más de intensidad de lo que esperábamos”.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confirmó que desde el año pasado, a partir de julio y hasta octubre, los agremiados recibieron cartas de Pemex de “fuerza mayor” en donde limitaban el volumen a consumir.

“Ahí si teníamos que consumir menor volumen, aunque hubiese presión, el volumen era menor cuando lo notificaban. En esta ocasión, no ha habido restricción en cuanto a volumen, sin embargo la presión sí es menor”, comentó Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex.

Alertas se asoman

A principio de esta semana El Financiero le informó que industriales de la zona centro del país recibieron una notificación por parte de Pemex para que bajaran el consumo de gas natural un 27 por ciento por problemas de distribución en uno de sus centros procesadores en Veracruz.

Esta versión fue confirmada por Agustín Humann, analista de Marcos y Asociados, y expresidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural, quien afirmó que el conflicto se limita a la zona central del país y se asemeja mucho a las “alertas críticas” que azotaron al país hace seis años.

“Lo que está sucediendo es, sin que lo hayan dicho, estamos cayendo en alertas críticas y éstas tienen un efecto brutal en la industria la cual consume en gran volumen”, explicó.

Gonzalo Monroy, director general de GMEC, consideró que desde que la petrolera nacional hizo un llamado a racionalizar el consumo ya se habla de una alerta crítica en sí.

“La alternativa de Pemex sería suministrar el gas a los industriales aunque fuera energético importado, pero si eso tampoco lo puede hacer, entonces es clara la insuficiencia”, dijo.

Para Arturo Carranza, asesor en energía de la consultoría Mercury, lo relevante es encontrar alternativas que impidan que esta situación se prolongue ya que, de lo contrario, ocasionaría grandes afectaciones a la industria.

“En el corto plazo una solución pudiera representarse con el aumento en la importación de gas natural licuado para procesarse en los centros procesadores de gas y posterior, se inyecten al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)”, indicó.

Pega a industria plástica

Por su parte, Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de las Industrias de Plásticos (Anipac) reconoció la falta de materia prima en la industria petroquímica.

“Mientras hace dos años la inversión de Braskem-Idesa vino a desahogar un poco el mercado para la producción nacional, hoy otra vez tenemos que preocuparnos por ver hacia fuera y voltear no sólo a ver a nuestros socios de América del Norte sino también a Asia y eso nos resta competitividad”, declaró en entrevista.

“A veces no basta con sólo ser competitivo, a veces no tenemos ni siquiera el material para producir. No hay materia prima más cara que la que no se tiene”, agregó.