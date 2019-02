Estados Unidos no puede aplastarnos, afirma fundador de Huawei

El fundador Huawei, Ren Zhengfei, afirmó que no hay forma de que Estados Unidos pueda aplastar el crecimiento del gigante chino de telecomunicaciones, pese a los crecientes ataques que ha emprendido en su contra.

En entrevista a la cadena BBC publicada este martes, la primera con la prensa internacional desde el arresto de su hija y directora ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou en diciembre pasado en Canadá, Ren expresó su rechazó a las series de acusaciones que Washington ha lanzado contra su compañía, incluida la de espionaje estatal.

"En primer lugar, me opongo a lo que Estados Unidos ha hecho. Este tipo de actos de motivación política no es aceptable", afirmó el fundador de Huawaei a las recientes acusaciones de que la empresa permite el espionaje estatal, roba secretos comerciales de la competencia y viola las sanciones contra Irán.

El pasado 28 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Huawei, acusándola de robar secretos comerciales, romper acuerdos de confidencialidad y violar las sanciones internacionales impuesta contra Irán por su polémico programa nuclear.

El gigante tecnológico ha negado de manera tajante estar involucrado en los delitos imputados por la administración del presidente Donald Trump y rechazado cualquier tipo de cooperación ilegal con las autoridades chinas para realizar actividades de espionaje en otras naciones.

"A Estados Unidos le gusta sancionar a otros, siempre que haya un problema, usarán métodos combativos", destacó Ren, tras insistir en que el arresto de Meng en Canadá tuvo motivaciones políticas, que son inaceptables.

La directora financiera de Huawei fue detenida el 1 de diciembre pasado en el aeropuerto de la ciudad canadiense de Vancouver a petición de Estados Unidos, que solicita su extradición por violar el embargo económico contra Irán, y fue puesta en libertad bajo una fianza de 7.5 millones de dólares días después.

Lamentó que Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos hayan prohibido o bloqueado a su compañía para suministrar equipos para la red de banda ancha móvil 5G, ante los informes de que sus productos representan una amenaza grave para la seguridad estatal, pero dijo que eso no lo frenará.

"No hay forma de que Estados Unidos pueda aplastarnos.... El mundo necesita a Huawei porque estamos más avanzados", subrayó el fundador de Huawei, el mayor suministrador mundial de equipos de telecomunicaciones y el segundo más grande fabricante de teléfonos inteligente.

Al ser cuestionado por la BBC sobre las preocupaciones en torno al espionaje estatal, el empresario chino reiteró que la compañía tiene firme su compromiso de que "nunca emprenderá" ninguna actividad de esa naturaleza.

Ren dijo que permitir el espionaje es un riesgo que no correría y recordó que el gobierno chino "ya ha dicho claramente que no instalará puertas traseras. Y nosotros tampoco instalaremos puertas traseras. "No vamos a arriesgarnos al disgusto de nuestro país y de nuestros clientes en todo el mundo, por algo como esto".

"Nuestra compañía nunca emprenderá ninguna actividad de espionaje. Si tenemos tales acciones, entonces cerraré la compañía", apuntó.

Al comentar sobre la posibilidad de una prohibición de sus productos en Reino Unido, Ren dijo que Huawei no retirará su inversión del país. "Todavía confiamos en el Reino Unido, y esperamos que el Reino Unido confíe aún más en nosotros".

El empresario admitió que los actos desleales de Estados Unidos han dañado al gigante tecnológico, pero subrayó: "Si las luces se apagan en el oeste, el este seguirá brillando. Y si el norte se oscurece, todavía existe el sur. Estados Unidos no representa al mundo, solo representa una parte del mundo".

