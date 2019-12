Empresarios piden mejorar imagen de Chapala en vacaciones

Empresarios de Chapala, entre comerciantes y restauranteros, solicitaron a las autoridades municipales acciones urgentes para mejorar la imagen de la zona turística previo al periodo vacacional y poder aumentar la llegada de turistas, expuso Ricardo Reyes, uno de sus representantes.

"A partir de los primeros meses de este año se empezó a venir abajo el turismo y como consecuencia los ingresos de los que prestamos servicios se han visto disminuidos: hoteleros, restauranteros, lancheros, taxistas, los comerciantes del malecón, por la falta de promoción y porque la imagen del municipio se ha visto un poquito deteriorada".

En principio, apuntó que actualmente se lleva a cabo la construcción de una ciclovía en Hidalgo y Madero, en el Centro, hasta Ajijic, por lo que la obra ha afectado un poco la imagen por obstrucciones a la vialidad, calles abiertas y falta de espacios de estacionamiento.

Otro de los problemas es el lirio que ya se comienza a ver por la zona turística del municipio. El empresario solicitó a las autoridades que lo retiren, aunque para ello ofreció la participación de la iniciativa privada. "Nos arremangamos las mangas y a trabajar para sacar el lirio".

Finalmente, pidió que las autoridades municipales, que saldrán de vacaciones esta semana, retiren los vehículos oficiales de los estacionamientos de la vía pública para poder dar más espacio a los visitantes.

El presidente municipal, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, respondió a este medio que no todas las demandas serán fáciles de cumplir, pues en el caso de la ciclovía, son obras que pertenecen a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, aunque lo que sí pueden hacer es solicitar al Gobierno del Estado que durante las vacaciones ayuden a cuidar la imagen.

En cuanto al lirio, aclaró que desde hace un mes solicitó a la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (Aipromades) que les facilitara la maquinaria necesaria para este fin. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo es que actualmente se halla en uso en el saneamiento del río Santiago, por lo que se hallan en espera.

"Sé que para los comerciantes, para los restauranteros es imagen, que el lirio no esté en la orilla, pero hay días que amanece limpio y hay días que está todo lo que da. Se me hace un poco injusto que me estén exigiendo esto porque no puedo yo resolverlo".

En cambio, se comprometió a mantener a las cuadrillas de trabajadores para retirar lo que puedan con sus medios.

