Empresarios de Jalisco piden a AMLO fiscal autónomo

Convencer a Andrés Manuel López Obrador de la necesidad de tener un Fiscal Autónomo, y claridad en el destino de los recursos del Presupuesto federal del próximo año, serán las peticiones que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizará al presidente electo de México en su próxima reunión en 15 o 20 días.

Así lo adelantó Juan Arturo Covarrubias, vicepresidente nacional de Estrategia y Contenido del organismo y presidente de Jalisco Cómo Vamos, quien estuvo presente en la reunión de AMLO con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de este miércoles.

"Él dijo claramente que el próximo fiscal no será un incondicional del presidente, pero no nos dijo más de ese tema. Nosotros seguiremos insistiendo en que tener un fiscal independiente que no dependa del Presidente de la República", señaló el líder empresarial. "Le insistiremos en que la reforma al Artículo 102 de la Constitución es una petición expresa que condiciona el futuro del tema de la corrupción y la impunidad", añadió.

Aunque AMLO se comprometió a tener cuidado en las finanzas públicas y no endeudar el país, a Covarrubias le preocupa que "del dicho al hecho, las cosas se hagan". En especial, considera que se necesita tener claridad sobre la procedencia de los recursos federales para los programas sociales de apoyo a jóvenes y adultos mayores propuestos por López Obrador

"El sector privado está con una buena impresión de la primera plática formal con el presidente electo, sin embargo, hay muchas promesas que va a estar difícil cumplirlas, como lo del dinero a adultos mayores y los muchachos. Queremos ver más adelante cuál será la composición del presupuesto y de dónde van a salir tantos miles de millones de pesos", explicó.

Pese a estas discrepancias, el vicepresidente de Coparmex nacional manifestó su aprobación a la apertura empresarial del candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia".

“En principio, nos causa una buena impresión que el presidente electo entienda que el sector privado no está buscando canonjías ni privilegios, sino que existan condiciones para poder trabajar y generar empleos", señaló Covarrubias.

Evaluará Jalisco Cómo Vamos a candidatos electos de la ZMG

Juan Arturo Covarrubias, titular del colectivo Jalisco Cómo Vamos, adelantó que buscarán a los presidentes municipales electos de la Zona Metropolitana de Guadalajara para que se comprometan a ser evaluados por la organización, algo a lo que ya se comprometió el gobernador electo Enrique Alfaro.

“Nos acercaremos a los presidentes municipales electos, pero estoy seguro que Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, seguirá en el proceso de evaluación, e invitaremos al resto de los presidentes municipales en cuanto legalmente sean electos”, indicó.

Finalmente, recordó que Jalisco Cómo Vamos pronto comenzará a evaluar las actividades del Poder Judicial de Jalisco. "Es un tema que la inmensa mayoría de la población está muy al pendiente, los jueces van a estar muy contentos porque vamos a saber con claridad cuáles jueces son buenos y cuáles son malos, para no etiquetarlos a todos como malos y empezar a diferenciarlos”