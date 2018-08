EU y México van por un acuerdo en reglas de autos esta semana

Negociadores de Estados Unidos y México trabajan para llegar esta semana a un acuerdo sobre automóviles como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permitiría a Canadá reincorporarse a las negociaciones y avanzar hacia la solución de los temas más difíciles que afectan a las tres naciones, de acuerdo con tres personas con conocimiento de las discusiones.

En entrevista radiofónica, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que en la fórmula de la regla de origen de autos podría quedar establecido, más allá del tema salarial, que el 50 por ciento del contenido del vehículo o autoparte puede estar fabricado en México, sin embargo, esto todavía se está discutiendo.

“Aquí el tema fundamental es que hoy una parte del automóvil se hace en EU y en Canadá, donde los salarios son diferencialmente superiores, lo importante es que en esa fórmula puede quedar establecido en su aterrizaje que un porcentaje muy importante puede estar desarrollado en México, mucho más allá del 50 por ciento”, apuntó Guajardo.

Lograr un acuerdo sobre automóviles en el TLCAN permitiría a EU dirigir su atención a las demandas que sólo afectan a Canadá, como aumentar el acceso de los estadounidenses al mercado de lácteos al norte de la frontera.

También dejaría los asuntos más complejos que afectan a las tres naciones, como la llamada cláusula de extinción y los paneles de resolución de disputas, para que sean resueltos con todos los países en la mesa, de acuerdo con las fuentes, que solicitaron guardar su identidad, debido a que se trata de negociaciones privadas.

Respecto a dos de los temas tóxicos que están en el aire en las discusiones, la estacionalidad en productos agrícolas y la cláusula sunset, Eugenio Salinas, secretario técnico del ‘cuarto de junto’, aseguró que Guajardo les reafirmó en una reunión el día martes que son líneas rojas que no se cruzarían.

“Fue muy claro el secretario, no están en la mesa, ahí no hay de que si más años o menos (en la cláusula de extinción); ni estacionalidad para algunos productos. Los dos temas son líneas rojas que no se cruzan y no están para México a discusión”, aseguró Salinas en entrevista.

Reinician negociaciones ministeriales

Este miércoles viajaron a Washington DC, los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para continuar con las negociaciones del TLCAN.

A las reuniones también asiste Jesús Seade, designado como jefe negociador por el equipo de transición, detalló la Secretaría de Economía en un comunicado.

“Las delegaciones revisarán los avances de los equipos de negociación del TLCAN, luego de la reunión de la semana pasada”, señala el documento.

Canadá no se sumaría a las negociaciones hasta el 13 de agosto, aproximadamente, informó en entrevista televisiva el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

El embajador de Canadá en Washington, David Mac- Naghton, tuvo reuniones el martes con oficiales de alto rango de la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para discutir estrategias y posiciones en la negociación y para actualizarlos sobre los avances de las bilaterales ministeriales de las últimas dos semanas entre México y Estados Unidos, según CBC News.

Por tercera semana consecutiva, los jefes negociadores de ambos países se reúnen para debatir los temas más ‘espinosos’ del pacto comercial, con el fin de tener un principio de acuerdo este mes.

Los países tratan de llegar a un acuerdo para el 25 de agosto con el fin de dar tiempo suficiente al presidente estadounidense, Donald Trump, y al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de firmar el tratado antes de que el futuro mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asuma el cargo el 1 de diciembre.