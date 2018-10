Dólar inicia a la baja, se vende hasta en 19.30 pesos

Este viernes el dólar cede 19 centavos en comparación con el cierre anterior y se vende hasta en 19.30 pesos, mientras que se adquiere en un mínimo de 17.90 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.

De acuerdo con el Banco BASE la moneda mexicana inicia la sesión con una apreciación, debido a que el dólar estadounidense frenó sus ganancias, luego de haber registrado alzas durante seis sesiones consecutivas.

Añade que en Estados Unidos la nómina no agrícola mostró la creación de 134 mil posiciones laborales durante septiembre, por debajo de lo esperado por el mercado, lo que contrasta con los buenos indicadores económicos publicados durante la semana.

A pesar de la menor creación de empleos en Estados Unidos, el reporte no es considerado como negativo, pues el menor crecimiento de la nómina no agrícola se debió a las malas condiciones del clima, en particular por el Huracán “Florence” que azotó la región sur de la costa este.

La institución financiera prevé que para este día el tipo de cambio se ubique entre 18.95 y 19.15 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta.

A su vez, el Banco de México (Banxico) informa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para las operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19. 1328 pesos.

Asimismo, señala que las Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 27 y 91 días se ubican en 8.1125 y 8.1575 por ciento, la primera sin cambios y la segunda con una pérdida de 0.0025 puntos porcentuales.

BANCO________COMPRA________VENTA

CITIBANAMEX

DÓLAR

INTERBANCARIO______18.86_______18.87

EURO______21.78______21.88

BANCOMER

DÓLAR

INTERBANCARIO______18.88______18.90

EURO______21.08______22.16

BANORTE

DÓLAR

LIBRE______17.90______19.30

EURO______21.40______22.25

SANTANDER

DÓLAR

LIBRE______18.69______19.14

EURO______21.49______22.21

