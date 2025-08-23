Atlas tendrá mañana una prueba de fuego ante el América, duelo que para el paraguayo Diego González es una oportunidad inmejorable para cambiar el rumbo del equipo al medirse ante un cuadro importante de la Liga MX.

Además, el jugador de los Zorros habló, en entrevista para EL INFORMADOR del legado que él quiere dejar en la Liga MX.

“Al América siempre se le puso ahí arriba. Desde chico yo escuchaba a la gente diciendo en México que el América es el más grande. Nosotros tenemos la gran oportunidad de jugar con nuestra gente, en nuestro estadio y cambiar la historia que se viene viendo, que la verdad no es muy buena”, señaló.

Para González, sus compatriotas Salvador Cabañas y José Cardozo son sus máximos referentes y por los que comenzó a seguir el futbol mexicano, por lo que espera seguir sus pasos en su etapa con el cuadro rojinegro.

“Cuando era niño, mi ídolo era Salvador Cabañas, cuando jugaba en América, jugaba en la Selección, entonces siempre quise ser como él. También miraba mucho a José Cardozo, que fue goleador; entonces me encantaría ser goleador acá en la Liga MX y más con Atlas. Me encantaría, la verdad, convertirme en alguien que siempre marque para el equipo; sería algo muy lindo para mí y para la gente”, agregó.

Actualmente, el atacante paraguayo se encuentra cedido por la Lazio de Italia; sin embargo, reconoció que aunque vivió una etapa de ensueño en el extranjero, le gustaría hacer “huesos viejos” con los Zorros.

“Entrenar con muchos ‘cracks’, con ídolos que yo tenía en la PlayStation, para mí fue un sueño hecho realidad y fue un paso que nunca se me va a olvidar en mi vida, pero claro, me encantaría seguir en Atlas, como dije anteriormente; ahora toca trabajar dentro de la cancha y ya veremos qué pasa más adelante”, añadió.

Al final, reconoció que la llegada de Diego Cocca al equipo les confianza ante el mal momento que atraviesa el equipo, por lo que ahora, de la mano del estratega argentino, busca encontrar su mejor versión.

“La verdad, para nosotros es muy importante la llegada del profe. Desde que llegó el primer día ya nos ayudó mucho. En estos pocos entrenamientos que tuvimos, nos dimos cuenta de que es un gran entrenador y una gran persona, entonces nos está ayudando muchísimo.

“Lo que nos dijo es que con trabajo todo se consigue, entonces nos está dando las herramientas necesarias para mejorar algunos detalles en los que seguramente nos equivocamos en algunos partidos, entonces nos está ayudando para poder llegar a nuestra mejor versión”, concluyó.

