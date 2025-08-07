Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del jueves 7 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy jueves 7 de agosto de 2025 - Leagues Cup EN VIVO

FC Cincinnati vs Chivas | 17:00 horas | Apple TV, MLS Season Pass |

Monterrey vs Charlotte FC | 17:30 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass |

New York Red Bulls vs Juárez | 17:30 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass |

Cruz Azul vs Colorado Rapids | 18:30 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve |

LA Galaxy vs Santos | 21:15 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

