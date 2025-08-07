Jueves, 07 de Agosto 2025

Futbol hoy 7 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del jueves 7 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy jueves 7 de agosto de 2025 - Leagues Cup EN VIVO

  • FC Cincinnati vs Chivas | 17:00 horas | Apple TV, MLS Season Pass |
  • Monterrey vs Charlotte FC | 17:30 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass |
  • New York Red Bulls vs Juárez | 17:30 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass |
  • Cruz Azul vs Colorado Rapids | 18:30 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve |
  • LA Galaxy vs Santos | 21:15 horas | Apple TV, Apple TV+ Plus, MLS Season Pass |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

