Así puedes usar SAT ID para generar la Constancia de Situación Fiscal

Si necesitas tu constancia de situación fiscal para un trámite laboral, personal o legal, puedes obtenerla fácilmente desde casa. Aunque existen varias opciones para hacerlo en línea, una de las más accesibles es a través de la plataforma SAT ID, que permite realizar el proceso de forma remota, sin necesidad de acudir a una oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Antes de comenzar, es importante contar con algunos datos y documentos indispensables: tu RFC de 13 caracteres, un correo electrónico personal, un número de celular de 10 dígitos y una identificación oficial vigente. Además, deberás verificar tu identidad mediante un breve video y firmar digitalmente tu solicitud. Estos pasos permiten garantizar la seguridad del trámite.

El proceso en SAT ID es sencillo. Solo debes ingresar al sitio desde tu computadora o celular, seleccionar la opción “Situación fiscal con CIF” y hacer clic en “Comenzar”. Luego, deberás proporcionar tu RFC, correo electrónico y número de teléfono, cargar tu identificación oficial en formato digital, grabar el video de verificación y finalmente firmar la solicitud. Con eso, podrás descargar tu constancia en pocos minutos.

En caso de que tengas dificultades con SAT ID, existe otra alternativa a través del portal oficial del SAT. Para esta opción necesitas contar con tu contraseña o e.firma. Una vez dentro del sitio, dirígete a la sección de trámites, selecciona “Constancia de situación fiscal”, inicia sesión, genera el documento y guárdalo en tu dispositivo.

Tener tu constancia actualizada puede facilitar muchos trámites, por lo que es recomendable guardarla en un lugar seguro. Ya sea mediante SAT ID o desde el portal del SAT, ambas opciones permiten obtener este documento de forma rápida, segura y sin salir de casa.

SV