Crecerá sector de autopartes al triple de la economía nacional

Pese a la caída en las exportaciones mexicanas de automóviles, en la compra de autos, y los ajustes propuestos por el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), el sector de autopartes presentará un crecimiento del 7% a finales de este año, y un estimado similar para el próximo 2019.



Con este incremento, el sector mexicano de autopartes crecerá al triple de la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su paquete económico 2019, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador plantea entre 1.5% y 2.5% el porcentaje de incremento de la economía nacional.



"Con el nuevo TMEC, se abre una oportunidad muy interesante para la proveeduría local, para que pequeñas empresas se suban a la proveeduría de la industria automotriz", indicó Rubén Reséndiz, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco.



De enero a septiembre de 2018, las ventas de autopartes a nivel nacional alcanzaron los 71 mil 013 millones de dólares, un 7.47% más que en el mismo periodo del 2017, cuando se alcanzaron 66 mil 075 millones de dólares. Esto genera optimismo en el sector automotriz de autopartes en Jalisco, uno de los más importantes a nivel nacional.



"Afortunadamente, el sector de autopartes en México es muy competitivo", explicó Reséndiz, quien consideró una ventaja que la obligatoriedad de pagar 16 dólares la hora a los trabajadores del sector automotriz sólo se circunscriba a las armadoras, por lo cual se sostiene un incremento del 7% de las ventas de autopartes para fines de año y el siguiente.





Jalisco y la zona del Bajío representan el 30% del total del sector autopartes nacional, por debajo de la Frontera Norte, la cual acumula la mitad de las empresas del ramo. Este sector contribuyó a que la industria automotriz mexicana sea la séptima productora de vehículos a nivel mundial, según datos al 2017.



Reséndiz destacó que el crecimiento de la industria de autopartes se dará pese a los indicadores negativos en otros sectores del automóvil en México. Por ejemplo, las exportaciones mexicanas de coches han disminuido un 6%, y se han vendido 250 mil vehículos menos que en el 2017.



El empresario jalisciense consideró que uno de los retos del Clúster Automotriz de Jalisco, el cual trabaja con 50 de las 120 empresas fabricantes de autopartes en el estado, es aumentar su mano de obra especializada, especialmente la contratación de técnicos especializados.



"Necesitamos gente en inyección de plásticos, que tiene una demanda importante de gente y se necesita mucha preparación; en manejo de metales, allí hay una escasez de mano de obra especializada; y maquinados. Estamos trabajando con los institutos tecnológicos en estos temas", indicó Reséndiz.

Desaparición de Jaltrade, un "error delicado"

La extinción del Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior (Jaltrade), anunciada por el nuevo gobierno estatal de Enrique Alfaro, afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras que iniciaban su presencia en mercados internacionales.



Así lo consideró Rubén Reséndiz, hasta hace unos días el director del organismo público descentralizado ligado a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).



"Me parece un error delicado. Si por otro lado, desaparece ProMéxico, creo que se debió reforzar esta área y copiar el esquema que tiene Guanajuato con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), donde están muy metidos en temas de comercio exterior y fomento a las exportaciones", explicó Reséndiz.



El empresario considera que la desaparición de Jaltrade "le hará mucha falta al estado (...) "Teníamos proyectos que empezaban a trabajar en tener otro tipo de productos en el ramo electrónico, y sectores que crecían a doble digito como autopartes, alimentos y bebidas, el químico, el joyero, y plásticos".



El actual presidente del Clúster Automotriz de Jalisco señaló que Jaltrade no tenía mucha burocracia (estimó que 14 personas trabajaban en el organismo), argumento esgrimido para terminar con el organismo.



"Trabajábamos con pequeñas empresas, ayudándolas primero que nada a tener el producto listo, ya con capacidad para competir en mercados internacionales, y no solo eso, sino ayudándoles con el tema del envasado, etiquetado, la certificación y conectarlo con compradores internacionales, no solo con Estados Unidos que sigue siendo un mercado muy importante, sino a otros lugares como Europa y Asia", defendió Reséndiz Pérez.

LS