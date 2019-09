Considera IP de Jalisco excesivas las sanciones por defraudación fiscal

Los organismos empresariales de Jalisco consideraron como excesivas las sanciones por fraudes fiscales aprobadas este martes en el Senado y buscarán alternativas para que se hagan modificaciones y precisiones.

Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, lamentó que no se hayan tomado en cuenta las opiniones del sector empresarial como paso con la Ley de Extinción de Dominio.

"Es necesaria pero en este caso la formula está pasada de intensidad. Yo espero que no sea una herramienta de terrorismo fiscal, sino que sea realmente un vehículo y una herramienta que busque erradicar este mal que tanto daño le hace al país. Estoy convencido que sí se requería una medida de este tipo, pero no puedes tratar de la misma forma a una persona que trae temas de narcotráfico y crimen organizado con un tema de esta índole fiscal", comentó.

Este jueves los organismos empresariales del país sostendrán una reunión para definir las propuestas de modificaciones que pedirán.

"Lo que queremos es que se detalle porque luego la interpretación de la Ley y de los reglamentos es donde puede haber problemas", agregó Xavier Orendáin.

Mauro Garza Marín, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) admitió que es difícil que haya correcciones después de lo que se aprobó en el Senado, pero dijo que aún así insistirán para que haya modificaciones.

"Realmente hay que esperar qué otro tipo de instancias son las que se tienen, pero con este tipo de aprobación se da un retroceso, este tipo de acciones no fomentan la inversión, no fomentan la confianza y sin inversiones no habrá crecimiento", dijo.

Garza Marín aseguró que los empresarios no fueron escuchados a pesar de que hicieron sus peticiones y propuestas.

"Yo creo que la delincuencia está en otro nivel muy diferente al que alguna empresa pueda tener una factura y creo que este trato no debería de ser así", sostuvo.

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) dijo que se precies necesario que se detallen los cambios para que haya certidumbre para el sector empresarial.

El Senado aprobó este martes las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal mediante los cuales se establecen sanciones más severas contra los contribuyentes que hagan fraudes fiscales.

LS