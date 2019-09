“Cepillan” megaobras para Jalisco en presupuesto federal de 2020

La Línea 4 del Tren Ligero y el Peribús no están considerados entre las obras que recibirán recursos del Gobierno federal durante el próximo año.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no los incluye entre los proyectos de inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Lo que sí aparece es una bolsa de 120 millones de pesos para infraestructura y equipamiento de la Línea 3, que tendrá un costo final de 32 mil 762 millones.

Además, se propone etiquetar 247 millones 374 mil pesos para continuar con el proyecto de la Presa El Zapotillo. El dinero se destinaría a acciones como el acueducto a León, el pago de indemnizaciones, la reubicación de localidades afectadas y la supervisión técnico-administrativa.

Sin embargo, no se hace referencia al abasto de agua para municipios de la región de Los Altos o al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Río Santiago tampoco recibirá recursos

Los planes de saneamiento del río Santiago tampoco están reflejados en la proyección de gasto federal, al igual que los grandes proyectos de infraestructura de Jalisco como la Línea 4, la Presa El Zapotillo o el Peribús.

Entre los programas de inversión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo se contemplan 28 millones de pesos para acciones de conservación de distritos de riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico.

En contraste, una obra a la que sí se le asignarán recursos es a la continuación de la ampliación de la Carretera 15 Jiquilpan-Guadalajara, en el tramo Tizapán El Alto-Jocotepec. Este camino recibirá un presupuesto de 68.1 millones de pesos.

Los planes de saneamiento del río Santiago tampoco están reflejados en la proyección de gasto federal.

Presupuesto alcanzará para apoyos sociales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) mantendrá los apoyos para los adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y los programas Jóvenes Construyendo El Futuro y Sembrando Vida.

“Están garantizados sus apoyos, todos los adultos mayores recibirán permanentemente su pensión; a todos los capacitados, pobres, niñas y niños, su pensión está garantizada para todo el año próximo y para este”.

También afirmó que el presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un Gobierno austero y no se permiten los actos de corrupción.

“Ya no hay lujos en el Gobierno, ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, el Presidente ya no tiene una guardia de ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, imagínese cuanto significa eso de ahorros”, expresó López Obrador.

Añadió que el presupuesto real para el sector salud aumentó 40 mil millones de pesos y expresó que se logró estabilizar la producción petrolera, situación que no se había conseguido en 14 años.

El Mandatario reiteró que no habrá aumento de impuestos, que el Gobierno va bien y pidió la confianza de los ciudadanos.

Critican plan económico

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos, dijo que la propuesta de paquete presupuestal para 2020 tiene un equilibrio precario, es ortodoxo y optimista.

“Será imperativo el monitoreo y ajuste oportuno. Preocupa la reducción del superávit primario, disminución de inversión física por gasto social y más retenciones y endurecimiento con los contribuyentes”.

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, manifestó preocupación por la disminución del superávit primario, así como por la insuficiencia de recursos para seguridad en estados y municipios.

“No se están atendiendo sectores tan importantes como la seguridad”, subrayó Cortés.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, advirtió que el paquete fiscal presentado por el Gobierno federal tiene deficiencias y advirtió que revisarán la Ley de Ingresos por algunas inconsistencias.

Explicó que en este paquete existe una carga del presupuesto a programas sociales y Pemex, pero olvida la inversión pública.

El proyecto de PEF mantendrá los apoyos para los adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo El Futuro y Sembrando Vida.

“Desconectarán” a plataformas que no paguen sus impuestos

A las plataformas digitales extranjeras sin oficinas en México que se nieguen a pagar 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que cobran por sus servicios, y no se den de alta ante fisco, se les suspenderá la conexión a internet y se publicará su nombre en una lista negra en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), según se propone en la miscelánea fiscal del Presupuesto de Egresos Federal (PEF).

Se trata de empresas de servicios digitales para la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los de azar, así como otros contenidos multimedia. Aquí entran los servicios de streaming de audio o video para ver películas o escuchar música como Netflix o Spotify, entre otros.

Se propone al Congreso de la Unión un criterio vinculativo para establecer obligaciones a los prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin oficinas en México. Se prevé que el SAT publique en su página web y en el DOF el nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual se suspenderá la conexión, con el propósito de que los receptores de los servicios se abstengan de contratar a estas compañías.

También procederá aplicar la misma sanción cuando el contribuyente omita realizar el pago del impuesto, el entero de las retenciones cuando se trate de servicios digitales de intermediación entre terceros o la presentación de declaraciones informativas durante tres meses consecutivos.

El Gobierno pretende aplicar IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR) a todos los servicios que se ofrezcan mediante plataformas digitales, tipo Uber, Netflix y Airbnb, empresas que posiblemente trasladarán esta carga fiscal al consumidor final.

CLAVES

Modificaciones a impuestos propuestos en el Paquete Económico 2020

Cigarros. El consumidor tendrá que desembolsar más dinero para adquirirlos, porque ahora deberá pagar una cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de casi 50 centavos por cigarro a partir de 2020.

Refrescos. Se propone una actualización de la cuota del IEPS que pagan las empresas, de 1.17 a 1.27 pesos por litro, cuota que también cambiará cada año.

Renta de vivienda. Se propone pagar el Impusto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a partir del siguiente año. La autoridad judicial pedirá comprobantes fiscales digitales por la renta de un inmueble.

Catálogo. Los vendedores independientes de productos por catálogo de empresas como Avon, Natura o Price Shoes, harán pagos provisionales y anuales del ISR y definitivos de IVA y IEPS en su caso.

Se prevé que Uber, Netflix, Airbnb y otras plataformes digitales trasladen la carga fiscal al consumidor final. AP/Archivo

No sepresionará a los Contribuyentes: SHCP

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que no se presionará a los contribuyentes con la propuesta del Gobierno de López Obrador de dotar de mayores facultades al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para evitar la evasión fiscal.

“Las razones por las que queremos asegurarnos que dotamos al SAT de recursos adecuados, no tiene ver por cómo se encuentra el Presupuesto ni presionar a los contribuyentes”, dijo.

El funcionario explicó que la intención del Gobierno es asegurar que todos contribuyan en la forma en que la ley lo dispone, porque “hay niveles de evasión y elusión fiscal importantes, y como en el caso de las factureros, no son casos de elusión sino de defraudación fiscal y eso es lo que queremos evitar”.

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 mantiene el compromiso de no incrementar impuestos y fortalecer la recaudación fiscal, informó el secretario.