Cartera al consumo irrecuperable para la banca repunta 11%

El encarecimiento del crédito y el deterioro en el salario real, entre otros factores, ha reducido la capacidad de pago de los hogares, que dejaron de liquidar a la banca 100 mil millones de pesos en un año, el mayor monto desde 2010.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que entre julio de 2016 y agosto del presente año los bancos reportaron 90 mil 752 millones de pesos en cartera al consumo que dejaron de cobrar, con un crecimiento anual de 11 por ciento, el más elevado desde finales de 2014.

Dicho avance contrasta con el crecimiento de la cartera vigente, es decir, la que está al corriente en los pagos, que apenas subió 2.5 por ciento anual en agosto, cifra que se ha desacelerado notablemente en los últimos meses.

En la cartera hipotecaria las pérdidas por los créditos irrecuperables sumaron 8 mil 355 millones de pesos.

El problema de incumplimiento de pagos se observa principalmente en la cartera al consumo. Medido con la tasa de deterioro ajustada, que contempla los créditos con rezago en los pagos y los incobrables, como porcentaje de la cartera, se ubicó en 13 por ciento, su mayor nivel desde abril del año anterior.

En bancos como Famsa esta proporción es de 21.6 por ciento y en Bancoppel de 18.4 por ciento. Esta tasa resultó de 12.5 por ciento, en el caso de Bancomer, de 13.5 en Citibanamex y 14.5 en Santander.

Hay un encarecimiento en el costo de los préstamos que está provocando una falta de liquidez en los acreditados, que además muestran una pérdida en su poder adquisitivo debido a la inflación”, comentó Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey

Otros factores

Fernando Amaro, director de Delphica, una firma de consultoría especialista en riesgos crediticios, mencionó que en esta problemática contribuye de manera determinante la debilidad en la evolución de los salarios reales, que se ha deteriorado en el presente año, inducido principalmente por la inflación.

El especialista señaló que el impacto se observa en la mayor parte de los segmentos socioeconómicos, pero es problemático principalmente en los deciles de ingreso del tres al cinco.

“Y ocurre así porque en dichos segmentos los hogares suelen asumir deudas para cubrir necesidades apremiantes y de consumo inmediato, pero además en créditos al que sólo pueden acceder a tasas relativamente altas”.

Hay otros factores que también explican el hecho de que los hogares dejen de liquidar sus obligaciones con la banca, como la ‘cultura del no pago’, explicó Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef). “No pagamos porque no queremos, esa mentalidad todavía está presente en México”, dijo.

Un reporte de BBVA Research señala que si bien el repunte en el empleo formal y la recuperación en la confianza del consumidor podrían implicar un mejor desempeño en la demanda de crédito en los siguientes meses, el deterioro del ingreso salarial es un factor de riesgo.

La institución señaló que si bien se espera que la inflación comience a moderarse, podría continuar el efecto negativo sobre el ingreso disponible de los hogares, lo que limitará un avance contundente en los distintos créditos al consumo.

La banca crea reservas con los cobros en otras carteras y así compensan las pérdidas. EL INFORMADOR/Archivo

La banca no pierde

Si bien la cartera al consumo es en donde hay más pérdidas para la banca, por el monto de los créditos irrecuperables, también en la más redituable, por las elevadas tasas de interés.

Es cartera irrecuperable, pero la banca crea reservas originadas con los cobros, muy buenos, en otras carteras y con eso compensan las pérdidas, explicó Tenorio.

Entre julio de 2016 y agosto de este año los bancos obtuvieron ingresos por 241 mil millones de pesos por concepto de intereses cobrados en la cartera al consumo, monto que superó en 2.7 veces el valor de la cartera que fue clasificada como irrecuperable.

CARTERA BANCARIA

Descartan riesgos para la banca y la economía

El deterioro en la cartera de la banca no representa ningún riesgo, ni para las ganancias de estas instituciones ni para el sistema financiero y la economía, afirmó Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

Explicó que esto se debe a que la banca es el sector más vigilado y regulado de la economía, y además, porque en el negocio del crédito se tiene bien calculado un porcentaje de los créditos que no se van a cobrar.

Detalló que los créditos incobrables se contabilizan como una pérdida, lo que le permite a las instituciones mantener los niveles de morosidad en niveles razonables y aunque la cantidad pareciera ser muy elevada, las utilidades de la banca, ya descontando todos los costos y las pérdidas por los préstamos que ya no recuperan, son impresionantes. “Cada año han reportado muy buenas ganancias y este año no va a ser la excepción”, dijo.

El negocio del crédito al consumo siembre ha sido así, no falta quien no cumple con sus obligaciones, pero los balances de los bancos se encuentran sanos y no les representa ningún problema financiero, según el especialista.

Entre enero y agosto de este año la banca reportó ganancias por 89 mil 582 millones de pesos, monto que implicó un crecimiento anual de 16 por ciento, en términos reales.