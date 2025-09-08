Bolsa Mexicana gana y su índice se apunta nuevo récord

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0.28 % y su principal indicador subió hasta las 60 mil 649.76 unidades para apuntarse un nuevo cierre máximo y abrir la segunda semana de septiembre al alza, en un jornada con ganancias a nivel mundial.

En seis sesiones del mes, el índice mexicano suma cuatro máximos, el pasado viernes cerró con 60 mil 479.76 unidades y ya había registrado dos récords el jueves y el martes de la semana pasada.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés tras los datos negativos de empleo publicados el viernes", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día, el índice mexicano acumuló una ganancia en septiembre del +1.9 % y su ganancia acumulada en lo que va de 2025 es de 22.17 %.

"Este lunes, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, alcanzó una nueva marca histórica. Al interior del índice, 19 de las 36 principales empresas que lo conforman terminaron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.32 % frente al dólar, al cotizar en 18.66 unidades por billete verde, frente a los 18.71 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 195.7 millones de títulos por un importe de 12.543 millones de pesos.

De las 621 firmas que cotizaron en la jornada, 342 terminaron con sus precios al alza, 256 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O) con el 4.99 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el 4.5 %, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 4.39 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -8.33 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -5.78 %, y del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -4.01 %.

MF