Bolsa Mexicana gana y rompe una racha de tres sesiones de pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una ganancia del 1.12 %, rompiendo así una racha negativa de tres sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en 60 mil 888.56 unidades.

"El mercado de capitales continúa mostrando ganancias generalizadas a nivel global debido a optimismo por el sector tecnológico", explicó la directora de análisis económico y financiero de la firma banco Base, Gabriela Siller.

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 1.12 %, rompiendo una racha de tres sesiones de pérdidas y siendo el mayor avance desde el 22 de septiembre".

Al interior del mercado mexicano, agregó, destacaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+5.06 %), Qualitas (+3.71 %), Grupo México (+2.28 %), Walmex (+2.21 %) y Coca-Cola Femsa (+2.12 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con la ganancia de este día, el IPC "acumula un rendimiento en octubre de -3.2 % y en 2025 de +23 %".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.32 % frente al dólar, al cotizar en 18.33 unidades por billete verde, frente a los 18.39 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 175.7 millones de títulos por un importe de 16.117 millones de pesos.

De las 681 firmas que cotizaron en la jornada, 371 terminaron con sus precios al alza, 284 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de consumo e industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 6.38 %; de la empresa minera y metalúrgica Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 5.06 %, y del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 4.62 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de materiales básicos Controladora Alpek (CTALPEK A), con el -4.85 %; de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el –4.25 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -3.77 %.

MF