Ampliarán presencia de productos jaliscienses en Chile

Con el propósito de equilibrar la balanza comercial de Jalisco con Chile (el estado tiene un déficit de 71 millones de dólares con el país sudamericano), y ampliar la presencia de más sectores económicos locales en esa nación, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), sede Occidente, firmó hoy un convenio con la Asociación de Exportadores y Manufacturas de Chile (ASEXMA).

De acuerdo a Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce Occidente, ya existen empresas jaliscienses que venden productos a Chile, principalmente tequileras, empresas de la industria mueblera, o compañías farmacéuticas como Laboratorios Sophia, ubicada en el Guadalajara Technology Park.

Los retos principales con el nuevo acuerdo serán mandar más productos con valor agregado, aumentar un 100 por ciento las ventas al país andino, y hacer que los 19 sectores exportadores de Jalisco ofrezcan sus productos a Chile.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a julio de 2017 Jalisco exportó 109 millones de dólares a Chile. Sin embargo, se compraron 180 millones de dólares de este país, dando un déficit de 71 millones de dólares. Chile representa el quinto destino principal de las ventas jaliscienses a América Latina, y es el segundo mejor cliente de las empresas locales solo por detrás de Brasil.

En el caso de Chile, el acuerdo le permitiría equilibrar su balanza comercial con México. Los chilenos exportan mil 200 millones de dólares anuales a nuestro país (32 por ciento de esas compras son productos agropecuarios y 25 por ciento son bienes), sin embargo, ellos importan productos mexicanos con valor de mil 800 millones de dólares, informó Pía Barros, subdirectora de Pro Chile.

Otro objetivo del convenio será unir a las empresas exportadoras de Chile y México (incluyendo a las pymes) para competir y vender a los principales mercados asiáticos, especialmente China y la India. México y Chile conforman la Alianza del Pacífico junto a Colombia y Perú, y en reuniones recientes se habló de la importancia de expandirse a Asia.

Respecto a la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se celebrará del 11 al 15 de octubre en Washington, Miguel Landeros reiteró que México buscará negociar y no se levantará de la mesa, ya que el acuerdo comercial es muy importante para el país.

"Buscamos que no se levanten de la mesa, nos conviene mantener el Tratado, pero hay que estar conscientes de que si el tratado no se firma, tampoco será el fin del mundo, porque caeríamos en los esquemas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que, como país en desarrollo, no pagaríamos aranceles mayores del cuatro y 4.5%", declaró.