Agregados laborales en México no harán inspecciones: EU

Estados Unidos (EU) descartó la imposición de inspectores para vigilar el acatamiento de las normas laborales en México, en el marco del nuevo Tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), disipando una creciente controversia.

La polémica se disparó este fin de semana por el proyecto de ley para implementar el T-MEC presentado en el Congreso de Estados Unidos, que establece que funcionarios de ese país vigilarán el cumplimiento de las normas laborales mexicanas.

“Estos agregados no serán ‘inspectores de trabajo’ y cumplirán con todas las leyes mexicanas pertinentes”, aseguró el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, en una carta oficial que presentó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y negociador mexicano del T-MEC.

Lighthizer aclaró que los cinco agregados del Departamento de Trabajo a la Embajada de Estados Unidos en México, que pretende enviar el vecino del Norte, sólo colaborarán con funcionarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil para implementar las reformas laborales.

Recordó que el T-MEC dispone que paneles independientes de tres personas, elegidas respectivamente por los países miembros, lleven a cabo verificaciones in situ si no se respetan los derechos laborales.

El Presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard insisten en que no aceptarán inspectores. EFE/S. Gutiérrez

Respuesta de EU “satisface” a la contraparte mexicana

En la Embajada de México en Estados Unidos (EU), el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, dio a conocer la carta del Gobierno estadounidense firmada por su representante comercial, Robert Lighthizer, y afirmó estar “muy satisfecho” por la respuesta.

El negociador mexicano del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), mencionó que recibió garantías “categóricas” de Estados Unidos de que sus agregados laborales vigilarán las condiciones del trabajo en México y proporcionarían asistencia técnica, pero “no serán inspectores laborales”.

“Se ganó claridad”, subrayó Seade, descartando la posibilidad de que México niegue el acceso a los agregados estadounidenses. “Estoy seguro de que van a reflejar lo acordado”.

Consultado sobre posibles nuevas críticas al proyecto de ley de implementación en el Congreso estadounidense, Seade afirmó: “No hay otras cosas que hayamos detectado que sean cuestionables”.

El Gobierno de México protestó ante EU por incluir dentro de la ley auxiliar del T-MEC, presentada ante la Cámara de Representantes, la designación de cinco inspectores para evaluar la reforma laboral mexicana.

Tras su encuentro con Seade, Lighthizer hizo pública una carta en la que señalaba que el personal al que se hace referencia en la legislación no son “inspectores laborales” y que “se adecuarán a la ley relevante mexicana”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el T-MEC no se acordó la visita de inspectores estadounidenses a México. “Esto sale de manera clandestina, aunque en Estados Unidos tienen derecho de presentar sus iniciativas y aprobarlas tenemos una postura”, dijo el Mandatario.

El canciller Marcelo Ebrard adelantó que México no autorizará a los supervisores, pero aseguró que el T-MEC no corre ningún riesgo.

“No se interpretaron las letras chiquitas”

Los mecanismos de implementación estadounidense en materia laboral, que contempla enviar a cinco agregados, siempre estuvieron en el texto del protocolo complementario del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que dio a conocer el Gobierno estadounidense, pero no se supieron interpretar.

Así lo afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, quien dijo que es un tema de interpretación legal siempre presente en el documento que firmaron los representantes de cada país el martes 10 de diciembre.

“No se interpretó bien y ahora que los sacan ellos (el Gobierno de EU) se ve que venía esa parte. Pero ahí estuvo en todo momento, no lo metieron de última hora, estaba ahí y no tuvo la interpretación. Es un tema de interpretación de textos”, explicó.

Cervantes dijo que sí “venía en los textos, en la letra chiquita”, lo que no se sabía porque la Iniciativa Privada (IP) no conocía los textos al no ser invitada a acompañar al negociador.

SUN