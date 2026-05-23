5 perfumes con 50% de descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

Liverpool comenzó a adelantar algunas de las promociones más atractivas rumbo al Hot Sale 2026 y los amantes de las fragancias ya pueden encontrar descuentos importantes en perfumes de distintas marcas reconocidas, tanto para hombre como para mujer.

Aunque el Hot Sale iniciará oficialmente del 25 de mayo al 2 de junio, la cadena departamental ya activó rebajas especiales en varias categorías, permitiendo que miles de clientes aprovechen precios reducidos antes de que arranque una de las campañas de ventas más importantes del comercio electrónico en México.

Los perfumes se han convertido en uno de los productos más buscados durante este tipo de temporadas debido a que muchas fragancias de lujo y alta gama suelen bajar considerablemente de precio, algo que normalmente no ocurre durante el resto del año. Además, las promociones anticipadas ayudan a evitar que algunos artículos se agoten rápidamente una vez que comience el Hot Sale.

Perfumes con descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

Liverpool sorprendió a sus clientes con una selección de fragancias que alcanzan descuentos cercanos al 50 por ciento, incluyendo opciones unisex, aromas intensos para hombre y perfumes femeninos ideales para diferentes estilos y ocasiones.

CALVIN KLEIN Set eau de toilette One unisex

Precio original: 3 mil 200 pesos

Precio con descuento: mil 679 pesos

AFNAN Eau de parfum 9 Pm unisex

Precio original: 971 pesos

Precio con descuento: 634 pesos

LATTAFA Eau de parfum Asad Bourbon para hombre

Precio original: mil 300 pesos

Precio con descuento: 759 pesos

LATTAFA Eau de parfum Confession para mujer

Precio original: mil 400 pesos

Precio con descuento: 769 pesos

ELIZABETH ARDEN Eau de parfum Splendor para mujer

Precio original: 722 pesos

Precio con descuento: 477 pesos

BHARARA Eau de parfum Mast perfume Rome Extradose Pour Femme para mujer

Precio original: mil 515 pesos

Precio con descuento: 674 pesos

¿Es buena idea comprar perfumes antes del Hot Sale 2026?

Aprovechar las promociones previas al Hot Sale puede representar una gran ventaja para quienes desean adquirir perfumes originales a un precio mucho más accesible. En este tipo de campañas, las fragancias más populares suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda, especialmente aquellas que cuentan con descuentos importantes.

Otro aspecto favorable es que las compras anticipadas permiten comparar opciones con mayor calma, revisar opiniones de otros usuarios y elegir el aroma ideal sin la presión que normalmente generan las ofertas relámpago del Hot Sale.

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También es importante considerar que muchos consumidores aprovechan estas promociones para adelantar regalos, renovar su colección personal o probar nuevas fragancias sin invertir cantidades elevadas de dinero.

Sin embargo, especialistas recomiendan mantenerse atentos a los cambios de precio durante los próximos días, ya que algunas marcas podrían recibir descuentos adicionales una vez que el Hot Sale 2026 comience oficialmente.

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