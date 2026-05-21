Jueves, 21 de Mayo 2026

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Hot Sale 2026 en Liverpool: Así puedes conseguir un 10% de descuento adicional

La cadena departamental ofrecerá beneficios adicionales para quienes tramiten por primera vez una de sus tarjetas de crédito

Por: Sergio Alejandro Velázquez

La segunda Venta Nocturna del año está dirigida especialmente a quienes buscan regalos para celebrar el Día del Padre. ESPECIAL.

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El Hot Sale 2026 está cada vez más cerca y Liverpool ya confirmó promociones especiales para clientes que busquen ahorrar más durante la temporada de descuentos, la cual se realizará del 25 de mayo al 2 de junio.

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La cadena departamental ofrecerá beneficios adicionales para quienes tramiten por primera vez una de sus tarjetas de crédito. Las promociones aplicarán en distintas categorías como tecnología, moda, electrodomésticos y muebles.

Beneficio del 10% con la Tarjeta Liverpool

Además, Liverpool ofrecerá un 10 por ciento adicional de descuento a clientes que tramiten por primera vez una Tarjeta Liverpool.

El beneficio será válido durante el primer día de compras y podrá utilizarse tanto en tiendas físicas como en línea. Sin embargo, algunas marcas y productos seleccionados quedarán excluidos, por lo que la empresa recomendó revisar los términos y condiciones antes de comprar.

El Hot Sale se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes en México y cada año reúne promociones especiales, meses sin intereses y descuentos en miles de productos.

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Con estas ofertas, Liverpool busca atraer nuevos clientes y fortalecer sus ventas durante una de las temporadas de mayor consumo en el país.

SV

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