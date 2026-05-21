Hot Sale 2026 en Liverpool: Así puedes conseguir un 10% de descuento adicional

El Hot Sale 2026 está cada vez más cerca y Liverpool ya confirmó promociones especiales para clientes que busquen ahorrar más durante la temporada de descuentos, la cual se realizará del 25 de mayo al 2 de junio .

La cadena departamental ofrecerá beneficios adicionales para quienes tramiten por primera vez una de sus tarjetas de crédito. Las promociones aplicarán en distintas categorías como tecnología, moda, electrodomésticos y muebles.

Beneficio del 10% con la Tarjeta Liverpool

Además, Liverpool ofrecerá un 10 por ciento adicional de descuento a clientes que tramiten por primera vez una Tarjeta Liverpool .

El beneficio será válido durante el primer día de compras y podrá utilizarse tanto en tiendas físicas como en línea. Sin embargo, algunas marcas y productos seleccionados quedarán excluidos, por lo que la empresa recomendó revisar los términos y condiciones antes de comprar.

El Hot Sale se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes en México y cada año reúne promociones especiales, meses sin intereses y descuentos en miles de productos.

Con estas ofertas, Liverpool busca atraer nuevos clientes y fortalecer sus ventas durante una de las temporadas de mayor consumo en el país .

SV