INAPAM confirma requisitos para aprovechar descuentos en vuelos con Aeroméxico

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha dado a conocer los lineamientos oficiales para que los adultos mayores puedan acceder a tarifas preferenciales al momento de viajar con Aeroméxico. Este importante beneficio, estructurado para fomentar el turismo, la recreación y mejorar la calidad de vida, se mantiene activo gracias a un convenio que se presenta como una excelente oportunidad para recorrer México y diversos destinos internacionales sin afectar severamente los gastos personales.De acuerdo con las políticas comerciales vigentes de la empresa, las personas mayores de 60 años tienen derecho a un descuento del 15% sobre la tarifa base de sus boletos de avión. Cabe destacar que este apoyo económico no se limita únicamente a los ciudadanos nacidos en territorio nacional; los extranjeros con residencia legal comprobable también pueden disfrutar de esta gran ventaja, siempre y cuando presenten su credencial oficial vigente al momento de solicitar la compra.Para garantizar que la rebaja se aplique de manera correcta y sin contratiempos, el trámite debe gestionarse de forma exclusiva a través del Call Center de la compañía aérea, marcando al número telefónico: (55) 5133 4000. Resulta fundamental que los usuarios entiendan que el sistema digital no permite aplicar este beneficio si la adquisición se realiza mediante el sitio web oficial, por lo que la asistencia personalizada de un operador telefónico es un requisito absolutamente indispensable.La promoción es válida para trayectos sencillos o redondos dentro de las categorías tarifarias Clásica, AM Plus y Premier. Sin embargo, el descuento queda totalmente invalidado si se intenta utilizar en la tarifa básica, en reservaciones para grupos grandes o en paquetes vacacionales de Gran Plan. Tampoco es aplicable en vuelos de código compartido ni en aquellos trayectos operados por otras aerolíneas asociadas que conforman la reconocida alianza internacional SkyTeam, limitándose a operaciones propias.Para aprovechar al máximo este valioso convenio, te recomendamos seguir esta lista de tips rápidos:Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS