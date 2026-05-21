5 relojes con 40% en descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

Liverpool se alista para una de las semanas más esperadas por los consumidores mexicanos, y es que faltan tan solo unos días para que arranquen los descuentos y promociones del Hot Sale 2026, facilitando que miles de personas adquieran sus productos favoritos por solo una fracción de su precio original.

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Este año, el Hot Sale tendrá lugar del 25 de mayo al 2 de junio; sin embargo, para Liverpool esto ya comenzó, pues previo al evento impulsado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la tienda departamental más popular de México anunció descuentos importantes en varios de sus departamentos, incluyendo su apartado de relojería.

Para muchos, los relojes son una pieza clave que aporta elegancia y eleva cualquier atuendo, por lo que escoger el modelo ideal suele ser una decisión sumamente minuciosa y, en muchas ocasiones, también costosa.

Conoce los relojes que puedes encontrar en Liverpool con descuento

En esta temporada de descuentos, Liverpool anunció una selección especial de relojes que mantendrán rebajas de hasta más del 40 por ciento, convirtiéndose en una oportunidad atractiva para quienes desean adquirir una pieza de calidad sin gastar de más.

Reloj Suizo para mujer Milan

Precio regular: 18 mil 329 pesos

Precio con descuento: 5 mil 499 pesos

Pago a 3 meses sin intereses: mil 833 pesos

Pago a 6 meses sin intereses: 916.50 pesos

Reloj Aquadiver para hombre 3950A.1

Precio regular: 7 mil 329 pesos

Precio con descuento: 2 mil 199 pesos

Pago a 3 meses sin intereses: 733 pesos

Pago a 6 meses sin intereses: 366.50 pesos

Reloj Kred para hombre 3750005530695

Precio regular: mil 999 pesos

Precio con descuento: 999 pesos

Pago a 3 meses sin intereses: 333 pesos

Pago a 6 meses sin intereses: 166.50 pesos

Reloj Suizo para hombre Giromondo

Precio regular: 20 mil 829 pesos

Precio con descuento: 6 mil 249 pesos

Pago a 3 meses sin intereses: 2 mil 083 pesos

Pago a 6 meses sin intereses: mil 041.50 pesos

Box set Aquadiver unisex 3950L.2/3950.2 SET

Precio regular: 15 mil 999 pesos

Precio con descuento: 3 mil 999 pesos

Pago a 3 meses sin intereses: mil 333 pesos

Pago a 6 meses sin intereses: 666.50 pesos

Reloj Suizo para mujer Padova Gemstone

Precio regular: 18 mil 329 pesos

Precio con descuento: 5 mil 499 pesos

Pago a 3 meses sin intereses: mil 833 pesos

Pago a 6 meses sin intereses: 916.50 pesos

¿Conviene aprovechar las ofertas antes del Hot Sale 2026?

Adquirir productos antes del inicio oficial del Hot Sale puede representar una ventaja importante para quienes buscan asegurar precios bajos y evitar que ciertos artículos se agoten rápidamente. En temporadas de descuentos masivos, algunos de los productos más populares suelen desaparecer de inventario durante las primeras horas del evento, especialmente aquellos relacionados con tecnología, moda y accesorios.

Otro beneficio de las promociones anticipadas es que permiten realizar compras con mayor tranquilidad y tiempo para analizar las opciones disponibles. Esto ayuda a comparar características, revisar métodos de pago y evaluar si el descuento realmente representa un ahorro considerable, sin la presión de las compras de último momento o de las plataformas saturadas por la alta demanda.

Además, muchos usuarios aprovechan estas preventas para evitar largas filas virtuales, errores en las aplicaciones o retrasos en las entregas, problemas que normalmente aumentan conforme avanza el Hot Sale.

Aun así, especialistas en consumo recomiendan monitorear constantemente los precios y comparar ofertas entre distintas tiendas , ya que algunos artículos podrían recibir rebajas todavía mayores una vez que inicie oficialmente el Hot Sale 2026. Por ello, la mejor decisión dependerá del presupuesto, la urgencia de compra y la disponibilidad del producto que se desea adquirir.

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