Zverev se impone a Cerúndolo y está en semifinales

Alexander Zverev salió inspirado este jueves en los cuartos de final del Masters de Miami y se impuso con tranquilidad al argentino, Francisco Cerúndolo, en capítulos seguidos de 6-1, 6-2 y disputará su semifinal 25 en este tipo de torneos -la séptima mayor cantidad de la historia- ante Jannik Sinner , nada menos que a quien enfrentó en la misma instancia en el reciente Indian Wells.

El alemán dejó claro desde el arranque sus términos para el partido, con agresividad, precisión, contundencia y puntos cortos, desestabilizando al porteño al arrebatarle sus primeros tres saques y hacer un parcial de 5-0 y a la postre dejar el marcador definitivo del primer set en media hora de partido.

La tónica de la segunda manga no distó mucho de la primera. Aunque Cerúndolo, la mejor raqueta argentina del mundo en la actualidad, logró mantener su saque en blanco, Zverev pronto retomó el ritmo que había alcanzado y se embolsó cinco juegos consecutivos para encaminar el duelo y poner fin al recorrido del argentino, semifinalista del torneo el año pasado.

Este viernes, Zverev tendrá la oportunidad de revancha por lo sucedido hace apenas unas semanas, pero también para quitarse de encima el dominio del italiano, que le ha ganado seis enfrentamientos consecutivos y siete en total de los once que han disputado. La última victoria del germano fue en el US Open del 2023 y necesitará mantener el nivel que ha mostrado durante la semana para superar a un Sinner encendido y motivado para levantar el título en Miami.

SV