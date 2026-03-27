Con el objetivo de incentivar la movilidad y ofrecer una alternativa gratuita a los aficionados, se puso en marcha la prueba piloto “Ride al Estadio” durante el duelo de repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica. Esta iniciativa consistió en habilitar puntos estratégicos de la ciudad donde los seguidores pudieron abordar transporte rumbo al Estadio Guadalajara, facilitando así su traslado.

Para que las personas pudieran disfrutar de este beneficio únicamente tuvieron que registrarse a través de la página BoletoMovil. Sin embargo, el cupo fue limitado a 80 personas por cada uno de los puntos de encuentro. En total, se contemplaron cuatro lugares de salida: Plaza del Sol, Gran Plaza, Galerías y Titanes.

Pese a que los boletos se agotaron rápidamente, en los puntos de reunión se pudo observar poca gente. E incluso, algunos camiones tuvieron que retrasar su hora de salida hasta 30 minutos, debido a que estuvieron esperando a que más aficionados llegaran.

En Plaza del Sol, únicamente se dieron cita 32 personas. Aunque, los que se vieron beneficiados de este novedoso sistema de transporte reconocieron que fue una buena idea por parte del gobierno y el comité organizativo, ya que se evitaron el tráfico en las inmediaciones del recinto zapopano.

“A mí me pareció muy oportuno el servicio porque mis amigos y yo vivimos a minutos de Plaza del Sol. Entonces, es una facilidad que te otorguen esta solución para que uno ya no tenga qué buscar cómo llegar por tus medios al estadio”, indicó Abraham Mora.

“Aparentemente es gran idea porque te ayuda a economizar en tus traslados y a evitar aglomeraciones en el ingreso del estadio. Lo veo como buena alternativa, además de que también puede ser una buena opción para evitar el tráfico y también disminuir la contaminación”, agregó Erick Morán.

Respecto a si dejarían este sistema de transporte incluso para los partidos de Chivas, comentaron que sí lo harían justamente para ayudar a la movilización en el estadio Guadalajara.

“A mí se me hace una muy buena solución porque en un camión puedes trasladar a 40 personas, mientras que, en un carro van dos o tres personas y, en la mayoría de las veces ni se llena y eso hace más congestionamiento vial. Ojalá pueda quedar para legado para los siguientes partidos de Chivas y, sobre todo, por temas de sostenibilidad de que ya no habría tanta contaminación”, comentó Patricio Mata.

CT