Tras conseguir el pase a la gran final del play-off luego de imponerse a Nueva Caledonia, el arquero de la Selección de Jamaica, Andre Blake, se mostró ilusionado con la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo y dejó claro que la meta sigue firme.

El experimentado guardameta aseguró que el equipo dará todo lo que esté en sus manos para poner fin a una sequía de 28 años sin clasificar a la máxima justa mundialista.

“El sueño sigue vivo. El martes vamos a hacer todo lo posible para convertir ese sueño en realidad”, afirmó.

Blake también se dijo agradecido por la forma en que el equipo logró la victoria en un partido que calificó como cerrado e intenso.

“Muy contento de haber ganado el partido. En torneos como este, se trata de avanzar y encontrar la manera de ganar. Fue 1-0 esta noche. Sentí que tuvimos oportunidades suficientes para marcar un par de goles más, pero no lo hicimos. Aun así, estoy agradecido de que supimos cerrar el partido.

“Fue complicado al final, porque cuando solo tienes un gol de ventaja, el rival siempre siente que puede empatar. Se volvió difícil, pero logramos avanzar a la siguiente fase”, agregó.

De cara al duelo definitivo, el guardameta reconoció que el enfrentamiento ante la República del Congo será un reto de gran exigencia.“Es un nivel diferente. Va a ser un partido muy difícil. En torneos como este, lo importante es encontrar la forma de avanzar”, señaló.

Finalmente, Blake elogió las condiciones del Estadio Guadalajara y el apoyo recibido desde las gradas.

“Es un estadio hermoso. La atmósfera fue increíble y la cancha estaba en muy buenas condiciones. La afición se hizo sentir; algunos estaban con nosotros, otros no, pero fue fantástico ver a tanta gente. Sentimos su energía y apoyo, y estoy muy agradecido por eso”, concluyó.

