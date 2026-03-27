Así quedan las finales del repechaje al Mundial 2026; fechas y horarios

El martes 31 de marzo quedará definido el cuadro de selecciones participantes del Mundial 2026, cuando se disputen las finales de la repesca intercontinental y la de la UEFA.

Jamaica y la República Democrática del Congo jugarán en Guadalajara por el cupo disponible en el Grupo K de la Copa del Mundo, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los Reggae Boyz derrotaron ayer 1-0 a Nueva Caledonia y ganaron su derecho a estar en este partido decisivo, la antesala de disputar el segundo Mundial de su historia.

Los congoleños, por su parte, también van por su segunda participación en el Mundial, con la particularidad de que su primera vez, en Alemania 1974, lo hicieron bajo el nombre de Zaire. Tuvieron el honor de ser la primera selección subsahariana en una Copa del Mundo.

En Monterrey, las selecciones de Irak y Bolivia disputarán el lugar pendiente del Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia venció ayer 2-1 a Surinam para llegar a esta final.

Los bolivianos no juegan un Mundial desde Estados Unidos 1994, cuando su mejor generación de futbolistas dejó fuera a Uruguay y le quitó el invicto en eliminatorias a Brasil.

Irak tiene una historia más modesta en la Copa del Mundo, pero su única experiencia previa fue justamente en México, en 1986, lo que podría servir como cábala y motivación adicional.

En Europa, donde 16 selecciones disputan cuatro lugares en el Mundial, ayer fueron eliminadas Rumania, Irlanda del Norte, Gales, Ucrania, Albania, Eslovaquia, Macedonia del Norte e Irlanda.

Italia, que venció 2-0 a Irlanda del Norte, está a un partido de acabar con la maldición y volver a un Mundial después de perderse las ediciones de 2018 y 2022. Su último obstáculo es Bosnia y Herzegovina. El ganador de este encuentro acompañará a Canadá, Qatar y Suiza en el Grupo B.

Suecia se medirá con Polonia en uno de los partidos más parejos; el ganador completará el Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Este duelo también tendrá el atractivo de ver un enfrentamiento entre delanteros como Robert Lewandowski y Viktor Gyökeres; además existe la posibilidad de revancha, pues Polonia eliminó a Suecia en el repechaje rumbo a Qatar 2022.

El partido más atractivo para la afición mexicana será República Checa contra Dinamarca, ya que de aquí saldrá la selección que compartirá grupo con México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.

Este equipo jugará contra México el 24 de junio en el estadio Azteca, en un duelo que podría definir las posiciones finales y a los clasificados a los dieciseisavos de final.

El partido entre República Checa e Irlanda, disputado ayer, se definió en penales, donde el portero Matej Kovar, quien en el tiempo reglamentario tuvo el infortunio de marcar un autogol, emergió como el héroe al detener dos disparos para dejar el marcador 4-3 a favor de su equipo.

El estadio Guadalajara albergará el juego por la plaza pendiente del Grupo K. EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Cómo quedaron las llaves del repechaje para el Mundial 2026?

MARTES 31 DE MARZO DE 2026

República Democrática del Congo vs. Jamaica

Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 15:00 horas

Canal: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

Irak vs. Bolivia

Estadio BBVA, Monterrey

Hora: 21:00 horas

Canal: TUDN, ViX Premium y FIFA+

Italia vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 12:45 horas

Canal: UEFA.TV

Suecia vs. Polonia

Hora: 12:45 horas

Canal: UEFA.TV

Kosovo vs. Turquía

Hora: 12:45 horas

Canal: UEFA.TV

República Checa vs. Dinamarca