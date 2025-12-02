El ascenso de Isack Hadjar a Red Bull para 2026, tras una temporada debut sobresaliente con Racing Bulls, dejó sin asiento a Yuki Tsunoda, quien pasará a desempeñarse como piloto de reserva del equipo principal el próximo año. El francés, de 21 años, impresionó con consistencia y logró su primer podio en Países Bajos, lo que convenció a la escudería de promoverlo para acompañar a Max Verstappen.

Hadjar celebró la oportunidad de trabajar junto al tricampeón, mientras que desde la dirección de Red Bull destacaron su madurez, velocidad y capacidad de aprendizaje, cualidades consideradas clave para complementar a Verstappen. El francés será el cuarto compañero del neerlandés en poco más de un año.

Para Tsunoda, la decisión llega después de un año complicado en el que no logró consolidarse en Red Bull. En su paso por el equipo, su mejor resultado fue un sexto lugar y, pese a cinco temporadas en la Fórmula 1, nunca logró subir al podio. Su permanencia como piloto de reserva coincide con la entrada de Ford como nuevo socio de motores, lo que marca el fin del apoyo directo de Honda a su carrera.

En paralelo, Arvid Lindblad, de 18 años, ocupará el antiguo asiento de Hadjar en Racing Bulls y será el único debutante en la parrilla de 2026 tras destacar en F2 y mostrar potencial en sesiones de práctica con Red Bull. Su llegada se da en un contexto donde la mayoría de los equipos mantendrán sus alineaciones ante los cambios reglamentarios que vienen.

La próxima temporada también verá el debut del nuevo equipo Cadillac, que apostará por la experiencia con Sergio Pérez y Valtteri Bottas. La campaña actual concluirá este domingo con el Gran Premio de Abu Dabi.

SV