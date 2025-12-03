Checo Pérez comparte mensaje tras penal fallado de Chicharito con Chivas

El reciente penal fallado por el futbolista de Chivas, Javier "Chicharito" Hernández, en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, generó comentarios de todos tipos en redes sociales y dividió a la afición. Si bien muchos lo criticaron y se burlaron por el error que contribuyó a la eliminación de su equipo en la Liguilla, otros destacaron su valentía al ejecutar el tiro de castigo en un momento decisivo del partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Entre estos últimos apareció el piloto de F1, Sergio "Checo" Pérez, quien compartió lo que antes había dicho otra figura del deporte mexicano.

La noche del pasado domingo 30 de noviembre no estuvo del lado de Chicharito Hernández y el balón terminó por salir por encima de la portería que resguardaba Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul.

Checo Pérez y los mensajes de apoyo que ha recibido Chicharito

Entre quienes salieron en defensa del delantero de Chivas se encuentran figuras del deporte nacional, como el comentarista y exfutbolista Luis García, y el piloto de Fórmula 1 (F1), Sergio "Checo" Pérez.

Luis García, en el programa "Los Protagonistas", lamentó la tendencia en el país de "joder" el éxito y disfrutar de los tropiezos ajenos.

"Hoy le pasa a Javier, y le ha pasado a gente sumamente exitosa. En este país, jode el éxito. A la gente le gusta ver a la gente jodida, penosamente a mucha gente en nuestro país disfruta los tropiezos", dijo "El Doctor".

Estas palabras de quien también fue elemento del Rebaño fueron compartidas por el propio Checo Pérez en sus historias de Instagram. La acción del piloto de Cadillac fue vista por muchos como un gesto de apoyo hacia Chicharito, de quien se rumorea su posible regreso a la MLS, liga donde ya fue parte de Los Angeles Galaxy antes de volver al Rebaño tras varios años en el futbol de Europa.

Quien también se pronunció a favor de Hernández fue Hugo Sánchez. El exjugador del Real Madrid enfatizó la destacada trayectoria del Chicharito, argumentando que un penal fallado no define su carrera.

