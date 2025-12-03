Chivas habría llegado a un acuerdo con Cruz Azul por Ángel Sepúlveda

Chivas tendría a su nuevo refuerzo de cara al Torneo Clausura 2026. El delantero mexicano Ángel Sepúlveda volvería a vestir los colores rojiblancos, esto después de que la directiva del Guadalajara habría alcanzado un acuerdo con Cruz Azul para hacerse de los servicios del atacante.

Lo que se sabe al momento

De acuerdo con fuentes consultadas por EL INFORMADOR, la dirigencia rojiblanca habría cerrado un acuerdo de palabra para obtener nuevamente al goleador celeste y sumarlo otra vez a las filas del conjunto tapatío.

Pese a que el equipo cementero continúa en actividad dentro de la fase final de la Liga MX y que en los próximos días disputará la Copa Intercontinental en Qatar, tanto la directiva de Cruz Azul como el propio jugador habrían dado su aprobación para concretar el traspaso del delantero.

Tras alcanzarse este acuerdo preliminar entre ambas partes, Guadalajara tendría que desembolsar alrededor de cuatro millones de dólares para volver a incorporar al atacante mexicano a su plantilla.

De cerrarse la llegada del futbolista de 34 años, Gabriel Milito apuntalaría la ofensiva de su escuadra, por lo que la dirigencia rojiblanca buscaría firmarlo por un contrato de al menos tres temporadas.

El inminente regreso de Ángel Sepúlveda obedecería a que el equipo rojiblanco afrontará las bajas en el ataque de Javier Hernández y Alan Pulido, quienes no renovarán su vínculo con la institución tapatía.

El proceso apenas comienza y Atlas busca reencontrarse con su mejor versión.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Atlas inicia su pretemporada rumbo al 2026

OF