El Atlas Femenil tiene nuevo líder en el banquillo. Se trata de Juan Pablo Alfaro Guzmán, un personaje con una identidad futbolística profundamente ligada a Chivas, pero que a partir de hoy asume el reto de dirigir a las Rojinegras como sucesor de Roberto Medina, quien dejó el cargo tras el último torneo. El movimiento, llamativo por el pasado del entrenador, marca el inicio de una nueva etapa para el proyecto femenil de la institución.

Alfaro, conocido por su trayectoria como jugador y posteriormente como estratega dentro de la estructura del Guadalajara, llega al Atlas con un amplio recorrido tanto en la cancha como en los banquillos. Su debut en el futbol profesional se dio el 15 de agosto de 1999 en la Primera División, iniciando una carrera que se extendió hasta 2014 y en la que defendió varias camisetas del balompié mexicano.

Tras colgar los botines, el ex mediocampista inició un proceso formativo desde Fuerzas Básicas, dirigiendo equipos Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, acumulando paso firme en el desarrollo de talento joven. Más tarde, su carrera lo llevó a la Liga Premier y al Ascenso MX, donde continuó fortaleciendo su visión como entrenador.

Su experiencia más destacada llegó en la Liga MX Femenil, donde se consolidó como estratega al frente de Chivas, logrando el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas 2021-22, éxitos que lo colocaron como uno de los técnicos más reconocidos dentro del futbol femenil en México.

Pese a su ADN rojiblanco, Alfaro ha sido elegido por Atlas para liderar un nuevo ciclo en el equipo femenil, con la misión de devolver competitividad y estabilidad al proyecto. Junto a él se integran Jair Eduardo Chávez Quirarte como auxiliar técnico y Fernando Zamarripa Díaz como preparador físico, conformando un cuerpo técnico que buscará revitalizar a las Académicas.

SV