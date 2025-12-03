Atlas inicia su pretemporada rumbo al 2026

Los Rojinegros del Atlas iniciaron este miércoles su pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026, arrancando trabajos en la Academia AGA, tal como se había previsto desde que concluyó su participación en el Apertura 2025, certamen en el que el equipo no logró ingresar ni siquiera al Play-In. Con el arranque del nuevo ciclo, el plantel vuelve a trabajar bajo las órdenes de Diego Cocca, quien busca recomponer el camino y recuperar la estabilidad que llegó a caracterizar su proyecto.

Así inició la pretemporada para Atlas

El inicio de actividades incluyó evaluaciones físicas, trabajos regenerativos y las primeras sesiones de cancha, donde el técnico argentino comenzó a observar a los futbolistas disponibles. Por ahora, Atlas registra cuatro bajas confirmadas: Mauro Manotas, Emilio Orrantia, Matías Cóccaro y Alonso Ramírez.

En cuanto al plan de preparación, los Zorros tendrían programados algunos partidos amistosos, aunque todavía no han sido oficialmente confirmados. En la propia Academia AGA podrían enfrentarse a Necaxa, Leones Negros y al equipo Sub-21, encuentros que servirían para evaluar a los canteranos, ajustar mecanismos de juego y observar a los elementos que buscan un lugar en el once titular. Estos duelos, de realizarse, serían a puerta cerrada, siguiendo la dinámica habitual del club en sus procesos de pretemporada.

Para inicios de año, Atlas también contemplaría viajar a San Luis Potosí para disputar un posible amistoso ante Atlético de San Luis, uno de los compromisos más exigentes previo al arranque del certamen. Además, se analiza la posibilidad de programar otro encuentro durante la estancia del equipo en la Riviera Maya, donde realizarían una parte importante de su preparación física y futbolística.

Finalmente, antes del comienzo del Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto rojinegro podría participar en un cuadrangular en el Estadio Jalisco, donde enfrentaría a Chivas, Leones Negros y un rival por confirmar. Este torneo serviría como la última prueba formal para ajustar detalles y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del campeonato.

El proceso apenas comienza y Atlas busca reencontrarse con su mejor versión.

