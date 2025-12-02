Cruz Azul ante Tigres, la Navidad en juego

La Liga MX entra a su etapa más intensa y este miércoles 3 de diciembre, en punto de las 19:00 horas, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario del partido de Ida de la Semifinal del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres, un duelo que promete emociones al límite y que, además, podría alterar por completo el calendario de la Gran Final dependiendo del resultado celeste en esta serie.

Cruz Azul llega a esta instancia tras superar a Chivas en unos Cuartos de Final dramáticos, donde el global de 3-2 reflejó apenas una fracción del caos vivido en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina bien pudo quedar fuera, pero aprovechó sus momentos, resistió en los instantes finales y terminó imponiéndose al Rebaño para mantener viva la ilusión cementera de disputar una nueva final de Liga.

Tigres, por su parte, viene de aplastar sin piedad a unos Xolos que, lejos del Estadio Caliente, no lograron mantener la intensidad. Los felinos dominaron la serie con autoridad, ganando 5-3 en el global y dejando claro que en este cierre de año llegan en plenitud: ofensivos, ambiciosos y con la mira puesta en una nueva final. El cuadro dirigido por Guido Pizarro tendrá además la ventaja de la posición en la tabla, pues como sembrado número dos, cualquier empate global los coloca directamente en la final.

El calendario condicionado por Cruz Azul

Uno de los factores extras que rodean esta semifinal es el impacto en el calendario de la Liga MX. Si Cruz Azul gana la serie y avanza a la final, la Fiesta Grande tendrá que detenerse debido a la participación cementera en la Copa Intercontinental ante Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. En ese escenario, la Final de Ida se jugaría el 25 de diciembre y la Vuelta el 28 de diciembre.

Por el contrario, si La Máquina no se impone en esta llave, o no derrota al cuadro brasileño, la Final se adelantaría para disputarse el 18 y 21 de diciembre. Todo, absolutamente todo, dependerá de lo que ocurra esta semana.

Dominio felino con episodios memorables

Tigres y Cruz Azul han sostenido una rivalidad histórica en Liguillas. El primer cruce ocurrió en la temporada 1977-78, cuando los felinos eliminaron a los celestes en semifinales y terminaron levantando su primer título de Liga. La revancha llegó en la final de 1979-80, donde Cruz Azul se impuso y se coronó campeón en uno de los duelos más recordados entre ambos.

Con el paso de los años, Tigres consolidó una amplia hegemonía: avanzó por criterio de desempate en el Invierno 2001, volvió a eliminar a la Máquina en el Apertura 2003 y también se impuso en el Clausura 2022. Cruz Azul, sin embargo, ganó un capítulo clave: los Cuartos de Final del Guardianes 2020, que terminaron en un título para los celestes.

El Apertura 2025 escribe ahora un nuevo episodio, con Tigres como favorito estadístico y con una Máquina decidida a desafiar la historia. El Olímpico Universitario será testigo del primer asalto de una serie electrizante.

Antecedentes

Clausura 2022 – 4tos: avanzó Tigres

Guardianes 2020 – 4tos: avanzó Cruz Azul

Apertura 2003 – 4tos: avanzó Tigres

Invierno 2001 – Semifinal: avanzó Tigres

Temporada 1979-80 – Final: campeón Cruz Azul

Temporada 1977-78 – Semifinal: avanzó Tigres

