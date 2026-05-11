La expectación está al máximo para las Semifinales del Clausura 2026, donde Chivas y Cruz Azul escribirán un nuevo capítulo en su historial de Liguilla. Este enfrentamiento de la Liga MX no solo define a un firme candidato al título de la temporada, sino que revive una rivalidad mediática del balompié nacional. ¿Qué podemos esperar de este cruce? Una batalla táctica que mantendrá a las y los aficionados al borde del asiento, recordando las glorias pasadas y buscando un nuevo boleto hacia la anhelada Gran Final.

Desde la instauración de este formato de competencia, el Rebaño Sagrado y los Cementeros se han cruzado en contadas pero vibrantes ocasiones durante la postemporada. El saldo histórico inclina ligeramente la balanza hacia los dirigidos por Gabriel Milito .

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¿Cuándo y dónde comenzó esta historia?

El primer choque oficial en estas instancias se dio en los Cuartos de Final del torneo Verano 1999. En aquella ocasión, los capitalinos se impusieron con un marcador global de 4-3 , apagando el entusiasmo de los miles de aficionados rojiblancos presentes en el Estadio Jalisco.

El repechaje rojiblanco

En el Clausura 2003, ambos equipos protagonizaron un repechaje que terminó con un espectacular empate global de 5-5 . Los tapatíos lograron avanzar a la Liguilla gracias a su mejor posición en la tabla general, luego de reponerse de una dolorosa goleada de 4-1 sufrida en el partido de Ida. Esta remontada es recordada como una de las más épicas en la historia de la institución.

Tres años después, en el Apertura 2006, el destino los volvió a cruzar en la fase de Cuartos de Final. Bajo el mando del estratega José Manuel "Chepo" de la Torre, el Guadalajara superó a los celestes con un global de 4-2 . En esa serie, el equipo fue impulsado por figuras legendarias como Adolfo "Bofo" Bautista y Omar Bravo, quienes brillaron con luz propia. Tras la eliminación, el equipo tapatío terminó ganando el torneo semestral, destino que hoy ilusiona a toda su afición .

¿Cómo llegan los equipos al choque en el Clausura 2026?

De cara a este nuevo y decisivo compromiso, el Estadio Jalisco y el Banorte (Azteca) se preparan para ser las sedes de batallas sin precedentes . ¿Quién saldrá victorioso en esta ocasión? Aunque la estadística histórica en torneos cortos favorece a los jaliscienses, el antecedente más reciente del Apertura 2025, donde Javier "Chicharito" Hernández fue protagonista en una serie llena de dramatismo, demuestra que en el futbol nada está escrito . Ambos planteles llegan en un momento anímico óptimo, listos para dejar el alma en cada balón disputado.

Más que un pase a la Gran Final, se trata del orgullo intacto de dos de las instituciones más grandes y ganadoras de México. Las y los aficionados pueden estar seguros de que presenciarán una eliminatoria que mantendrá a todos al borde del asiento de principio a fin, reafirmando por qué esta liga es una de las más pasionales del continente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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