El continente africano ha pasado de tener un invitado ocasional a las Copas del Mundo para representar a toda la región , a ser una de las confederaciones con los rivales más incómodos en el torneo en las ediciones más recientes con rivales cada vez de mayor cuidado, con más aptitudes técnicas que se han integrado a su capacidad física y conseguir la victoria no puede darse por sentada más ante estos oponentes.

El primer capítulo en la historia de la zona dentro del Mundial empezó en 1934, cuando Egipto clasificó tras vencer a Palestina y al Mandato Británico, pero tuvo un paso fugaz al caer directamente con Hungría en Octavos de Final.

Después hubo muchas páginas en blanco en el contexto de la descolonización de África. Pasaron 36 años y siete ediciones para reaparecer ante el mundo del futbol. Marruecos fue el representante en 1970 con el primer boleto que la FIFA otorgó directamente a la Confederación Africana de Futbol, luego de que la CAF hiciera un boicot cuatro años antes para dejar de compartir su único acceso con Asia. Marruecos sumó un punto en su último partido de la primera fase.

Zaire (ahora la República Democrática del Congo) y Túnez fueron los invitados posteriores. En 1982 llegó la ampliación de 16 a 24 equipos y con ello, Argelia y Camerún tomaron los lugares. Para 1994, la FIFA decidió dar un tercer cupo y en 1998, cuando el Mundial creció a 32 selecciones, la CAF recibió cinco boletos directos al certamen.

Para 2026, con otro incremento de lugares por llenar, la región peleó por nueve pases directos, mientras que el Congo terminó por quedarse con uno más por la vía del repechaje, haciendo una legión de diez naciones, la segunda mayor cantidad en la Copa, solo detrás de las 16 de la UEFA.

CAF cumple en los grupos del 2026

En el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, algunos de los combinados nacionales llegaron más fuertes que otros y con distintas aspiraciones. La única mancha en el desempeño de toda la confederación la dejó Túnez, los únicos que se fueron en el último lugar de su grupo y en blanco.

Por el contrario, equipos de los que se esperaba poco y eran vistos como simples “asistentes” al Mundial, terminaron por sorprender y cautivar a todos. Cabo Verde empató con España, Uruguay y Arabia Saudita para ser segundos de su grupo por encima de los charrúas. El Congo empató con Portugal y superó a Uzbekistán para calificar como uno de los terceros lugares.

Si bien ninguno de los demás equipos tampoco pudo terminar en la cima de su grupo, Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil y Egipto tuvieron actuaciones destacadas para terminar en segundo lugar, mientras que Senegal, Argelia y Ghana hicieron méritos para ser terceros y la CAF se quedó con la mitad de los cupos disponibles en Dieciseisavos de Final por esta regla, aplicada para este torneo de 48 países.

La presencia africana aumenta en Europa

África se ha llenado de figuras en cada una de sus selecciones, aprovechando la cercanía con Europa y la herencia que muchos de los jugadores pueden tener desde el viejo continente para migrar y tener la posibilidad de jugar en la región con el mejor futbol del mundo, las mejores ligas y las mejores competencias internacionales de clubes y la exportación masiva ha sido una clave para el crecimiento del balompié continental.

Algunos de ellos son figuras consagradas en la élite del futbol, otros han mostrado gran desempeño en buenos clubes y siguen mejorando su versión individual cada día y también hay promesas que empiezan a incursionar en el más alto nivel, pero que han dejado buenas impresiones de su potencial.

En el primer escenario tenemos al egipcio, Mohamed Salah, que termina su etapa con el Liverpool donde ganó todo y Sadio Mané, el senegalés que fue compañero del faraón con los Reds formando una dupla letal y ahora juega en Arabia Saudita. Un peldaño abajo está el argelino, Riyad Mahrez, quien también está en el ocaso de su carrera en Arabia pero fue una pieza clave del Manchester City que conquistó la Champions League.

Por país, Marruecos cuenta con una generación de talento liderada por Achraf Hakimi, bicampeón de Europa con el PSG y la reciente adhesión de Brahim Díaz, nacido en España. El portero, Yassine Bounou consolidó su carrera con el Sevilla mientras que Noussair Mazraoui, Issa Diop o Neil El Aynaoui militan en equipos como el Manchester United, Fulham o la Roma.

En cuanto al talento de Senegal, que quedó en la ronda de 32, hay más nombres como el de Nicholas Jackson del Bayern, Ibrahim Mbaye en el PSG, seis futbolistas de Premier League como Pape Mata Sarr, Ismaïla Sarr o Idrisa Gueye, además del joven de 22 años, Lamine Camara en el Mónaco .

Ghana no se queda atrás en calidad y tiene a su máximo representante de la actualidad en Antoine Semenyo, futbolista del Manchester City, así como Iñaki Williams del Athletic de Bilbao, Mohammed Kudus en el Tottenham o Thomas Partey, del Villarreal.

Costa de Marfil también queda bien parado con Amad Diallo del Manchester United, Nicolas Pépé del Villarreal, la veteranía del capitán, Franck Kessié de paso por el Barcelona y promesas marfileñas como Yan Diomandé de 19 años del RB Leipzig o Christ Inao Olaï, actualmente en el Trabzonspor de Turquía.

La mejor actuación africana en el Mundial

En 2022, Marruecos sorprendió a todos con su actuación en Qatar, la mejor de toda la confederación en la historia de la Copa del Mundo , alcanzando la semifinal y sellando un digno cuarto lugar tras caer ante Francia y luego con Croacia en el duelo por el tercer puesto.

Coincidieron con los balcánicos en la Fase de Grupos empatando sin goles, superaron a Bélgica que estaba en uno de los últimos llamados de su generación dorada y derrotaron a Canadá. En Octavos de Final eliminaron a España en penales con un Bono crecido y más adelante vencieron por la mínima a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Francia evitó que siguiera el recorrido, pero el paso de los Leones del Atlas ya era un hito sin precedentes, el segundo equipo fuera de la UEFA o Conmebol en esta instancia en un formato de 16 selecciones o más.

Las apariciones de cada país

Camerún, 8 mundiales, mejor actuación: cuartos de final

Marruecos, 7 mundiales, mejor actuación: semifinales*

Túnez, 7 mundiales, mejor actuación: fase de grupos

Nigeria, 6 mundiales, mejor actuación: octavos de final

Argelia, 5 mundiales, mejor actuación: octavos de final

Ghana, 5 mundiales, mejor actuación: cuartos de final*

Egipto, 4 mundiales, mejor actuación: octavos de final*

Sudáfrica, 4 mundiales, mejor actuación: dieciseisavos de final

Senegal, 4 mundiales, mejor actuación: cuartos de final

Costa de Marfil, 4 mundiales, mejor actuación: dieciseisavos de final

Congo/ Zaire, 2 mundiales, mejor actuación: dieciseisavos de final*

Angola, 1 mundial, fase de grupos

Togo, 1 mundial, fase de grupos

Cabo Verde, 1 mundial, dieciseisavos*

*Siguen participando en la Copa Mundial 2026

NG